Megjelent Szabó Fanni első, Paraszomnia címet viselő kötete

Szabó Fanni költészete elvont és furcsa, nehéz és zavart keltő. Megosztó, mint az igazi ínyencségek. Ám akit magával ragad, annak rendhagyó élményei lesznek: egy egzotikus filozófiai és érzelmi világutazás. Tudatos fürdőzés a kollektív tudattalanban. Meghökkentő, hogy milyen témákat talál magának a költő, és miként kivitelezi azokat.

Szabó Fanni 1999-ben született Dombóváron. Tamásiban nőtt fel, Siófokon érettségizett. Történelmet tanul az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán. Az Előretolt Helyőrség Íróakadémia hallgatója. Ez az első kötete, melynek kapcsán kérdeztem a költészetéről, filozófiáról és a jövőbeli terveiről.

-Mióta foglalkozol írással?

-Körülbelül 2013 óta írok rendszeresen, akkor még csak hobbiból, magamnak írtam. 2017-ben felvételt nyertem az Előretolt Helyőrség Íróakadémiára, ahol jelenleg is tanulom a költészet mesterségét.

-Mi, illetve ki inspirál?

-Egy könyv, egy dal, egy festmény is tud inspirálni, a magamba fordulás, a körülöttem lévő világ behatásainak feldolgozása is ihlető hatású, a környezetem elemzése, aminek apró elemeit magamban versekké bontok le a későbbiekben, néha tudatosan, néha teljesen tudattalanul.

-Van példaképed, kinek a művészete, a személye volt hatással rád?

-Osztojkán Béla versei nagy hatással voltak rám (például a Halottaim homlokára című versének ez a része: „neontócsává olvad a város / torkomban / ezüst oroszlán nyüszít” – rengetegszer felhangzik az agyam hátsó részében, megbabonáz a nagy erejű képisége). Szabó Lőrinc művészetét is példaértékűnek tartom, Vers és valóság – Bizalmas adatok és megfigyelések című könyvét, tele a versmagyarázásaival nagyon sokszor fellapozom, mindig sokat segít abban, hogy miként álljak a saját verseimhez. Pilinszky Jánost is muszáj vagyok megemlíteni, továbbá Borbély Szilárd munkásságát. Furcsa, de a prózai művek néha komolyabb hatással is tudnak bírni rám, Milan Kundera írásai ilyenek.

-A kötet magával ragadó, tele filozófiával. Milyen filozófiai irányzattal rokonszenvezel?

-A panteizmus, mint filozófiai irányzat áll hozzám a legközelebb, ami Istent a világgal azonosítja. Szerintem bújtatottan, de tanításainak elemei fellelhetőek a verssoraim mögött. Benedictus Baruch Spinoza fő műve, az Etika nagyon sokat változtatott a világról alkotott képemen. Egyetértek abban az elméletében, hogy Isten és a természet ugyanaz, minden, amit érzékelünk az egynek és így az egésznek a része.

-Ha ki kéne emelned a kötetből egy verset, melyik lenne az és miért?

-Talán az Olajos fűnyomok című vers lenne az. Nagyon élveztem a megírását, nagyon sok ideig érlelődött bennem az egésznek a hangulata és nagyon sokáig is tartott az írása, talán ennek a leghosszabb ideig. Sok időt vett igénybe a gondolati letisztázódása a szinte-szinte már álomképnek mondható cselekménysornak, folyton túlnőtte magát azokon a kereteken, amiket meg akartam neki rajzolni, de örülök, hogy így sikerült és bekerült végül a kötetbe.

-Mik a terveid a jövőre nézve? Hol lehet követni az írásaidat rendszeresen?

-Már a következő kötet felvázolásán dolgozom, amiben a ciklusok építkezését akarom magasabb szintre fejleszteni. Nagyon izgalmas kalandnak ígérkezik. Szeretnék a versek mellett több esszét is írni. Az írásaimat különböző folyóiratokban szoktak megjelenni, például az Irodalmi Jelenen, a központi Előretolt Helyőrségen, az ÚjNautiluson, a Pannon Tükörben, a Magyar Naplóban is, de minden publikációt fel szoktam tölteni a szabofanniparaszomnia Instagram oldalra, ahol együttesen megtalálhatóak.