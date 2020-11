Megünnepelték Babits születésének napját

Szekszárdon a Wosinsky Mór Megyei Múzeum ajtaján állandóan ott a tábla, hogy zárva, viszont kintről látszik, hogy a könyvtárban égnek a lámpák. A járvány miatt itt sem állt meg az élet. Sőt, jeles nap lévén kis zártkörű ünnep is volt, igaz, nem a múzeum központi épületében, hanem Babits szülőházában.

Ezelőtt 137 évvel, 1883. november 26-án született Babits Mihály, s idén tényleg csak házon belül koszorúztuk meg Babitsnak a szülőháza udvarán lévő ülőszobrát, illetve a bejáratnál emléktábláját – mondta Ódor János, a múzeum igazgatója.

A költő szülőháza immár 1967 óta a megyei múzeum egyik kiállítóhelye, más években egy-egy napot áldozva emlékeztünk Babitsról, s gyakorlat volt, hogy a koszorúzás mellett, meghívott előadó idézte fel Babits életútjának egy szakaszát, vagy kapcsolódását más alkotókhoz. Idén ez értelemszerűen elmaradt, de a koszorúzásról nem szerettünk volna lemondani.

A hétköznapokról az igazgató elmondta, azután, hogy a járvány miatt be kellett zárniuk kiállításaikat, először frontszemélyzetüknek, akik a látogatókat fogadták, kellett munkát találni. Olyan elfoglaltságot, amely a múzeum számára is hasznos. Ebben már tavasszal is szereztek tapasztalatot, hiszen akkor is volt egy leállási időszak, több mint két hónapon keresztül tartott és ők, miként akkor is, most is a múzeum nyilvántartó programjába visznek fel leltári adatokat, vagy digitalizálnak fotókat. Emellett a régészeti ásatásokon előkerült leletanyag, csontok tisztításával segítik a restaurátorokat.

Bár a tél már közeleg, néhány napig még folynak Dunaszentgyörgy, illetve Paks határában a régészeti feltárások. Ezeket a hamarosan épülő Duna hídhoz vezető út nyomvonalán viszonylag későn, csak szeptember végén, október elején tudták elkezdeni. Nyolc régészeti lelőhelyen több mint százezer négyzetmétert kell átkutatniuk ebben az évben, és az eltelt másfél, két hónap során a feltárandó felületnek mintegy kétharmadát sikerült régészetileg átvizsgálni, úgyhogy a munka majd tavasszal fejeződik be.

Az ásatás során az őskortól kezdve a középkorig, különböző időszakokból származó lehetek kerültek felszínre. Feltártak temetőrészleteket is, és ezekben nagyon gyakran előfordultak sírkerámiák. Nagyon érdekes a Dunaszentgyörgytől keletre fekvő egyik helyen egy szarmatákhoz köthető körárkos temetőrészlet, amelyet feltártak harmincöt sírral. Főként azért, mert a szarmaták alapvetően a Dunának az alföldi oldalán, tehát a római szempontból barbár területeken éltek, az itteni oldalon eddig még csak Bogyiszlón tártak fel ilyeneket, de Bogyiszló csak az 1850-es évek után került át a Dunántúlra. Ezen az ásatáson előkerültek bronzkori, avarkori településnyomok, az utóbbi helyen sok kerámiatöredék. Ezeket kell megtisztítani, majd ragasztani.

A múzeumban egyébként nyolc nagy gyűjteményi ág van, köztük a néprajz, újkor-történet, népművészet, ezekben is sok a tennivaló, s közben még a Faddon lévő raktárt is át kell költöztetni Szekszárdra, mert annyira megromlott az épület állaga, hogy már nem használható.

Borítóképen: Ódor János, a múzeum igazgatója helyezi el a koszorút Babits Mihály szobránál