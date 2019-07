Mesés történetek idézik fel a múltat

A környezetét, a munkatársait, a volt tanárait is meglepte Hódi Katalin azzal, hogy írt egy mesekönyvet. A szociális munkás végzettségű meseíró, több mint húsz éves munkaviszonnyal a háta mögött, dolgozott már gyerekek és felnőttek között, most pedig idős emberekkel foglalkozik. Gyakorlatilag tehát minden élethelyzettel találkozott. Jelenleg a bátaszéki gondozási központ nappali intézményének a vezetője.

– A padláson volt egy nagy láda, még a nagyszüleimé volt. Gyerekként szerettem ott játszani, és a ládában találtam egy füzetet, melybe a dédnagyapám gyönyörű dőlt betűkkel írt a természettel kapcsolatos verseket. Nagyon megfogott az írása, a betűi, a verseinek tartalma – árulta el az íráshoz való vonzalmának kezdetét Hódi Katalin.

A dédnagyapját csak fotókon látta, azt mondták róla, szigorú, de jó ember volt. Hódi Menyhért erdészként dolgozott és emlékét a Gemenci erdőben lévő egyik híd is őrzi, melyet róla neveztek el.

Hódi Katalin már gyerekként is vonzódott az íráshoz, naplót vezetett, verseket írt. Három évvel ezelőtt a megyei könyvtár meghirdette a Lázár Ervin nevét viselő mesepályázatát, melyre ő is beküldte az egyik meséjét. Meglepetésére különdíjas lett. Ezen felbátorodva írt egyre több történetet.

Miért pont a mese? – merül fel a kérdés az emberben. Nehéz munkát végzek, nehéz élethelyzetekkel találkozom nap mint nap, mondta Hódi Katalin. Ebből ki kell néha szakadni ahhoz, hogy az ember újra és újra feltöltődjön. Ebben segít a meseírás, az olyan történetek, amelyben a jó elnyeri a jutalmát, a gonosz pedig méltó büntetését. A mese persze egy idealizált világ, ahol minden a helyén van, az élet azonban nem ilyen. Mégis jó kiszakadni a valóságból. A múlt év végén kezdte el írni a saját meséit, ebben felidéződnek a gyerekkori szünidők, a nagyszülőknél, Decs-szálláson töltött nyarak, a sárközi parasztvilág. A mesékben a régi képek, régi hangulatok elevenednek meg, mesefigurák formájában.

Hódi Katalin érdekes módon nem a gyerekeket, hanem a saját korosztályát, a negyveneseket, vagyis a gyermeket nevelő felnőtteket célozta meg a könyvével. Őket úgy képzeli el, mint akik szeretnek mesét mondani esténként a gyermekeiknek, később unokáiknak. A jó mese igazi érzelmi kapcsolatot alakít ki a mesélő és a hallgató között. Sok mindenre mintát ad, bővíti a szókincset. Az eddigi visszajelzések alapján az óvodás és kisiskolás gyermekek körében talál igazi közönségre a könyv.

A Sárköz-mesék első története egy árva kislányról, Kenderkócról szól, akit a környezete nem kímél, ennek ellenére ő gyógyfüvekkel gyógyítja a hozzá fordulókat. A Varázskeszeg című mese egy halászt örökít meg, Katalin édesapja, öccse is halászott. Volt miből meríteni. A hal nagy szerepet töltött be a sárköziek életében, például itt régen minden pénteken halászlé volt az ebéd. A Megcsudált lány története a házasodni vágyó leányról, a viseletről, a népi hitvilágról szól. És még sorolhatnánk a kedves humorral megírt történeteket.

Magánkiadásban jelent meg a könyv

Katalin elmondta, szülei ma is dolgoznak, apja kőműves, édesanyja egy üzemben vállalt munkát. Saját családjában vasutas férjével két gyermeket nevelnek, Sári tizenkét éves, Menyhért tíz. Mindketten nagyon szeretnek olvasni.

A Sárköz-mesék magánkiadásban jelent meg és terjesztése is hasonló módon történik. A kötetet az őcsényi származású Vassné Ill Teréz illusztrálta gyönyörű rajzaival. Teréz selyemfestő és babakészítő, de örömmel vállalta a feladatot. Hódi Katalin első könyvét a sárközi települési önkormányzatok és magánszemélyek, cégek is támogatták. Többen felajánlották segítségüket a terjesztésben is, többek között a bátaszéki turisztikai információs központ, több üzlet, de találkozni lehet majd vele különböző városi rendezvényeken is. Emellett a Sárköz-mesékről szóló hír felkerült a népszerű internetes közösségi portálra is.