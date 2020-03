Mindennapos időtöltés számára a képalkotás

A hetvenes éveiben jár E. Nagy Mária, de még mindig erős benne az alkotni akarás és a fejlődés iránti vágy. A szekszárdi festő rendszeresen zsűrizteti a képeit Kaposváron, mert szereti, ha felhívják a figyelmét a hibáira, olyan emberek, akiktől szívesen tanul. Tájképeket, csendéleteket, portrékat is készít. Termékeny művész.

Bírósági irodavezetőként dolgozott 2005-ös nyugdíjba vonulásáig. Azelőtt – 1998-tól – szabadidős tevékenység volt számára a képalkotás, azt követően pedig mindennapos kellemes időtöltéssé vált. Jól érzi magát alkotóközösségekben, maga is szervezett kiállításokat, táborokat – főként Keller Joli és Zsiros Ari segítségével –, mert tizenegy évig a Tolna megyei képzőművészeket összefogó Bárka szalon titkáraként tevékenykedett. Mintegy harminc önálló és több mint száz csoportos kiállításon láthatta munkáit a közönség. Falvakba is vitték a kultúrát, és Szekszárd francia partnervárosában, Bezonsban is bemutatkoztak. Legutóbb pedig a bárkások decemberi, szekszárdi tárlatán szerepelt egy képe.