Most tényleg fújhatják egész évben

Tavaly sem unatkozott, idén viszont kimondottan mozgalmas év elé néz a Tolnai Ifjúsági Fúvószenekar (IFZ).

Mint azt Rácz Tibor, a Tolnai Ifjúsági Fúvószenekar Egyesület elnökhelyettese elmondta, a nagy menetelés március 21-én, a balatonföldvári fúvós­zenekari találkozóval indul. Néhány évvel ezelőtt már jártak ott, akkor arany minősítést hozott haza az együttes.

Április 18-án adják elő Tolnán az új, tematikus, egész estés produkciójukat, amely a Gourmet Concert címet viseli. Ezen a hangversenyen kimondottan fúvószenekarra írt darabokat játszik a Tari Gergely által vezetett együttes. A koncert másik különlegessége, hogy az egyik művet három helyi kórus – az Ad Libitum, a Bartók Béla női kar és a zeneiskola kórusa – mintegy hetven énekesével közösen adják elő. A nagykoncert után egy hétre már Szabadkán, a helyi fúvósok vendégeként lépnek fel. Május 22–23-án Beregszászon játszanak, a Kreatív Európa pályázat keretében.

Az együttes történetének eddigi legnagyobb „dobása” is idén lehet esedékes. Beneveztek ugyanis a világ egyik legnagyobb fúvószenekari seregszemléjére, amelyet immár 134. éve rendeznek meg Valenciában. A versenyre július közepén kerül sor. Ha a rendezők elfogadják a tolnaiak jelentkezését, akkor minden eddiginél rangosabb nemzetközi zsűri előtt méretheti meg magát az IFZ, amely 50 fős csapattal utazna Spanyolországba. Sikeres nevezés esetén a nyáron felkészítő tábort rendeznek a zenei kalandra.

Amennyiben nem jön össze Valencia, akkor Hollandiában, Svájcban, vagy Olaszországban vesznek részt versenyen.

Szeptember első hétvégéjén tartják a saját rendezvényüket, a tolnai Brass Vegas Fesztivált. A kétnapos, nemzetközi eseményen a tervek szerint ezúttal utcazenész együttesek versenyére is sor kerül, a hagyományos programok mellett. Decemberben a tolnai adventi hétvégén egy újabb különleges zenei csemegét kínálnak: a gödöllői szimfonikusokkal adnak koncertet, Beethoven születésének 250. évfordulója alkalmából. Mindezen kívül több helyen is fellépnek az év során, a megyében és azon kívül is. Közben a támogató jegyekből és pályázati források révén folyamatosan bővítik hangszerállományukat. Legutóbb egy marimbát vásároltak, több mint hétszázezer forintért.

Borítóképünkön: A zenekar fellépése a tavalyi tolnai Movie Night Concerten