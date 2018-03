Ezt játsszák Tolna megye mozijai!

Nem tudod eldönteni, mivel töltsd a délutánjaid? Talán tudunk segíteni! Összeszedtük, hogy mit játszanak a héten a megye mozijai, hátha találsz valamit, ami neked is tetszik.

Több helyen is játsszák

Március 16. és 18. 10:30 (Szekszárd), március 17. 15:00 (Dunaföldvár):

Hihetetlen történet az óriás körtéről /The Incredible Story of the Giant Pear/

magyarul beszélő, dán animációs film, 80 perc, 2017, 6+

Szereplők Sebastian – Alfred Bjerre Larsen

Mithco – Liva Elvira Magnussen

Mitcho és Sebastian egy szép napon palackba zárt üzenetre bukkan a tengerparton. A palackot a korábban eltűnt polgármesterük bocsájtotta vízre, az üzenetében pedig azt írja, hogy a Titokzatos Szigeten tartják fogva. Mitcho és Sebastian útnak indulnak, hogy kiszabadítsák polgármesterüket és útközben olyan felfedezést tesznek, ami óriási örömmel fog szolgálni városuknak.

Március 16-18. 16:00 (Bölcske), március 18. 17:00 (Dunaföldvár):

Vándorszínészek

magyar romantikus vígjáték, 102 perc, 2018, 12+

Szereplők Emma – Martinovics Dorina

Fekete – Mohai Tamás

Kantó – Gáspár Sándor

Kova – Hegedűs D. Géza

Zengő – Rudolf Péter

Zengőné – Nagy-Kálózy Eszter

Egy maroknyi vándorszínész játéka dühös verekedést robbant ki. A kavarodásban egy ifjú katona beszáll a bunyóba. Miután a fiú bujdosni kényszerül, a társulat befogadja és együtt zötyögnek faluról falura Pest felé. Azt hiszi megmenekült, pedig ha sejtené, hogy lesz itt még akasztás, csábítás, párbaj meg szerelem és nem csak a színpadon, talán… talán akkor is minden áron velük tartana.

Március 16-18. 17:00 (Szekszárd), 18:00 (Bölcske):

Lady Bird

feliratos, amerikai vígjáték, 94 perc, 2017, 12+

Szereplők Christine ‘Lady Bird’ McPherson – Saoirse Ronan

Marion McPherson – Laurie Metcalf

Larry McPherson – Tracy Letts

Greta Gerwig első önálló rendezése merész, új hangot üt meg, bravúrosan tárja fel a humort és a pátoszt, amit egy anya és tinédzser lánya közti viharos viszony rejt.

Christine „Lady Bird” McPherson (Saoirse Ronan) teljesen olyan, mint a szeretettől túláradó, megrögzötten makacs és határozott anyja, Marion (Laurie Metcalf), akivel örökös harcban áll. Marion nővér, és fáradhatatlanul dolgozik, hogy ellássa családját, miután Lady Bird apja elveszíti az állását. A kaliforniai Sacramentóban vagyunk 2002-ben, az amerikai gazdaság szeszélyesen változásai közepette játszódó történet érzékeny tükröt tart a kapcsolatoknak, melyek formálnak minket, a hiteknek, melyek meghatároznak minket, és a páratlan szépségű helynek, amelyet otthonnak nevezünk.

Március 16-18. 20:30 (Bölcske), március 17. 19:00 (Dunaföldvár):

Tomb Raider

amerikai akciófilm, 2018, 12+

Szereplők Lara Croft – Alicia Vikander

Mathias Vogel – Walton Goggins

Sophie – Hannah John-Kamen

A rettenthetetlen, független fiatal nő, Lara Croft kislány volt még, mikor édesapja, a különc kalandor nyomtalanul eltűnt. Most, 21 évesen, csak él bele a világba; East London nem túl bizalomgerjesztő utcáit rója biciklis futárként, miközben alig telik neki lakbérre, és alig ér oda időben a főiskolai előadásokra. Mindenáron a saját lábán kíván megállni, így nem hajlandó apja cégbirodalmának élére állni, ahogy az is szent meggyőződése, hogy Lord Croft még él. Hét év eltelte és a tényekkel való folytonos szembesítés dacára Lara elindul, hogy egyszer s mindenkorra megoldja az apja halálát övező rejtélyt.

Március 17. 10:30 (Szekszárd), március 18. 15:00 (Dunaföldvár)

Ősember – Kicsi az ős, de hős! /Early Man/

magyarul beszélő, angol-francia családi animációs film, 90 perc, 2018, 6+

Szereplők Lord Nooth hangja – Tom Hiddleston

Dug hangja – Eddie Redmayne

Goona hangja – Maisie Williams

Chief Bobnar hangja – Timothy Spall

Treebor hangja – Richard Ayoade

A kicsit sem bátor kőkori ősöknél majdnem minden kerek, amíg völgyüket el nem foglalja a pénzéhes bronzkori zsarnok, Kupor.

Az Öreg és törzse beletörődnek a sanyarú száműzetésbe, ám az ifjú és ügyetlen Öcsi hű társával, Kutylaccal mer nagyot álmodni és megpróbálják felvenni a kesztyűt. Ha beválik a nem túl kigondolt tervük, visszakapják szeretett otthonukat. De ha elbuknak, akkor örökre a bányákban fognak dolgozni…

Március 16-18.:

Nyuszi suli /Rabbit School / Die Häschenschule: Jagd nach dem goldenen Ei/ – 15:00

magyarul beszélő, német családi animációs film, 79 perc, 2017, 6+

Szereplők Max hangja – Noah Levi

Madame Hermine hangja – Senta Berger

Eitelfritz hangja – Friedrich von Thun

Emmi hangja – Jenny Melina Witez

Max egy vagány, nagyvárosi nyuszi, aki egy véletlen baleset miatt egyszer csak egy húsvéti nyuszikat képző iskolában találja magát. Az iskola közelében él egy dörzsölt róka család is, akik el akarják lopni az arany húsvéti tojást a nyulaktól, mivel abban rejlik tapsifülesek ereje, ezáltal pedig véget vetnének a húsvéti ünnepnek is.

Maxre és új barátjára, Emmyre, a kedves nyuszi lány vár a feladat, hogy megmentsék a húsvétot és a többi kis nyuszit a ravasz rókáktól.

Hívatlanok 2 – Éjjeli préda /The Strangers: Prey at Night/ – 19:30

magyarul beszélő, amerikai horror, 85 perc, 2018, 18+

Szereplők Cindy – Christina Hendricks /Pikali Gerda/

Kinsey – Bailee Madison /Hermann Lilla/

Mike – Martin Henderson /Baráth Attila/

Luke – Lewis Pullman /Baráth István/

Egy négytagú család pár nap nyugodt kikapcsolódást remélve kibérel egy faházat egy elhagyatott kempingben. Meglepődve látják, hogy rajtuk kívül senki sincs ott. Amikor az éjszaka közepén valaki bekopogtat az ajtajukon, vérfagyasztó események veszik kezdetét. A családnak minden testi- és lelkierejét be kell vetnie, hogy túléljék a rejtélyes szadista idegenek támadásait, akiknek egyetlen céljuk, hogy kiirtsák a megfélemlített famíliát.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Március 16.:

Valami Amerika 3 – 19:00

magyar vígjáték, 2018, 12+

Szereplők Várnai Tamás – Pindroch Csaba

Várnai Ákos – Szabó Győző

Várnai András – Hujber Ferenc

Eszter – Ónodi Eszter

Timi – Oroszlán Szonja

Alex – Szervét Tibor

Bala – Csuja Imre

Mónika – Faragó András

Viktor – Thuróczy Szabolcs

A Valami Amerika 3 története szerint, Tamás, Ákos és András, a balek testvérek minden eddiginél lehetetlenebb helyzetbe kerülnek a szélhámos Alexnek köszönhetően. A körülményeket bonyolítja a rendőrség és a két rivális maffiabanda, Baláék és Toniék is. Egy rejtélyes, milliókat érő, lopott bélyegért indul hajsza, aminek tétje a fiúk sorsa. Eszter és Timi is beleveti magát a nyomozásba, mindenki versenyt fut az idővel. Vajon ezúttal is sikerül kikeveredniük a slamasztikából?

Kojot – 21:00

magyar dráma, 126 perc, 2016, 16+

Szereplők Misi – Mészáros András

Lajos – Bocsárszky Attila

Szojka – Kovács Frigyes

Attila – Orbán Levente

Eszter – Dobra Mária (Mara)

Kispali – Mátray László

Ádám – Salat Lehel

Klári – Szabó Gabi

Tűzkőre érkezik Bicsérdi Misi, mert földet és rozoga házat örökölt nagyapjától, az öreg Misutól, aki a maga idejében igazi fenegyerek hírében állt. Misi frusztrált, elfojtott, menekülő 30-as, nem találja helyét az életében, munkájában, párkapcsolatában. Csak sodródik, nem vállal fel konfliktusokat. Ez a gúnya azonban egyre jobban szorítja. Hozzákezd öregapja romos házának felújításához, amelyben igaz célt lát meg önmaga és párja, Eszter számára egyaránt.

Pénz híján mindössze a nagydumás, rokkantnyugdíjas Lajost, és hallgatag, börtönviselt sógorát, Attilát tudja felbérelni mesteremberként, és maga is részt vesz az építési munkákban, amihez mit sem ért kezdetben. A természetközeli idillben végre kezdi megtalálni magát, de ez nem tart sokáig. Kiderül, hogy a határban meghúzódó telkeket pitiáner összegekért kebelezi be Tűzkő nagybirtokosa, a helyi mindenható „Döbrögi”, Szojka Pál és fia, hogy egy svéd multi számára adja el a völgyet. Amikor Szojka szemet vet Misi örökségére is, a fiú felveszi a kesztyűt, és a csetepaté eldurvul – ez már háború a kisember és a földesúr közt.

Súlyos harc kezdődik a földért, a családért, az életért, a jövőért, a belül megszülető férfiért…

Március 17.:

Derült égből család /Momo/ – 17:00

magyarul beszélő, francia vígjáték, 85 perc, 2017, 12+

Szereplők Alain Prioux – Christian Clavier

Laurence Prioux – Catherine Frot

Mr. és Mrs. Proiux egy este csodálkozva fedezik fel, hogy egy bizonyos Patrick az otthonukban költözött. A különös fiú azt állítja, hogy csak hazatért. Mr. és Mrs. Proiux nem emlékszik a fiúra, ennek ellenére minden amellett szól, hogy Patrick bizony az ő fiuk. De ki lehet Patrick? Egy manipulátor vagy valóban a fiuk? Lehetséges, hogy a szülők elfelejtették, hogy három gyereket neveltek, nem kettőt, ahogy eddig gondolták?

A hentes, a kurva és a félszemű – 21:00

magyar dráma, 105 perc, 2017, 18+

Szereplők Mária – Gryllus Dorka

Kodelka Ferenc -Hegedűs D. Géza

Léderer Gusztáv – Nagy Zsolt

A jómódú HENTES kiskirályként él az első világháború utáni Magyarországon. Egy nap régi üzlettársa, a kegyvesztett FÉLSZEMŰ csendőrtiszt egy nővel menekül a falujába. Az idegen asszony jelenléte feltüzeli a mészárszék életunt tulajdonosát, aki munkát ad mindkettőjüknek. Amikor a nőről kiderül, hogy Pesten K*RVA volt, a hentes pénzzel próbálja megvenni szerelmét. A pár belemegy a játékba és veszélyes alkudozás veszi kezdetét: egyikük sem tudhatja, ki fog hátba szúrni kit, ha végül eljön az elszámolás ideje.

Március 18.:

Bosszúvágy /Death Wish/ – 19:30

magyarul beszélő, amerikai akcióthriller, 108 perc, 2017, 18+

Szereplők Paul Kersey – Bruce Willis

Frank Kersey – Vincent D’Onofrio

Lucy Kersey – Elisabeth Shue

A chicagói sebészorvos, Dr. Paul Kersey (Bruce Willis) csak közvetetten ismeri az utcai erőszakot, amit a műtőjébe került számtalan áldozat szenved el. Ám mindez megváltozik, mikor feleségét (Elisabeth Shue) és lányát (Camila Morrone) brutális támadás éri külvárosi otthonukban. Megelégelve a túlterhelt rendőrség tétlenségét, a bosszúvágytól fűtött Paul maga ered az elkövetők nyomába, hogy igazságot szolgáltasson. A megszaporodó önítélkezésekre a média is felfigyel, a lakosság pedig azt találgatja, hogy őrangyal vagy hóhér járja-e a város utcáit.