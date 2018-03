Ezt játsszák Tolna megye mozijai!

Nem tudod eldönteni, mivel töltsd a délutánjaid? Talán tudunk segíteni! Összeszedtük, hogy mit játszanak a héten a megye mozijai, hátha találsz valamit, ami neked is tetszik.

Több helyen is játsszák

Március 22-31. 15:00 (Szekszárd), március 24-25. 15:00 (Dunaföldvár):

Nyúl Péter /Peter Rabbit/

magyarul beszélő, ausztrál-amerikai-angol családi animációs film, 95 perc, 2018, 6+

Szereplők Nyúl Péter hangja – James Corden

Flopsy / Narrátor hangja – Margot Robbie

Mopsy hangja – Elizabeth Debicki

Nyúl Péter nagy szájánál csak a füle nagyobb. Egyébként jó kedélyű, laza, és a kék dzsekijéről biztosan felismered. Meg arról, hogy nem hord nadrágot.

Szerinte ő az ember legrégibb barátja, és ezért joga van néha megebédelni a kiskertben, megmelegedni a konyhában és bulit szervezni a haverjainak nappaliban.

A helybéli tanyagazdának azonban erről egészen más elképzelései vannak.

Március 22-28. 17:00 (Szekszárd), március 25. 19:30 (Dunaföldvár):

Tomb Raider

amerikai akciófilm, 2018, 12+

Szereplők Lara Croft – Alicia Vikander

Mathias Vogel – Walton Goggins

Sophie – Hannah John-Kamen

A rettenthetetlen, független fiatal nő, Lara Croft kislány volt még, mikor édesapja, a különc kalandor nyomtalanul eltűnt. Most, 21 évesen, csak él bele a világba; East London nem túl bizalomgerjesztő utcáit rója biciklis futárként, miközben alig telik neki lakbérre, és alig ér oda időben a főiskolai előadásokra. Mindenáron a saját lábán kíván megállni, így nem hajlandó apja cégbirodalmának élére állni, ahogy az is szent meggyőződése, hogy Lord Croft még él. Hét év eltelte és a tényekkel való folytonos szembesítés dacára Lara elindul, hogy egyszer s mindenkorra megoldja az apja halálát övező rejtélyt.

Március 22-28.:

Bosszúvágy /Death Wish/ – 19:30

magyarul beszélő, amerikai akcióthriller, 108 perc, 2017, 18+

Szereplők Paul Kersey – Bruce Willis

Frank Kersey – Vincent D’Onofrio

Lucy Kersey – Elisabeth Shue

A chicagói sebészorvos, Dr. Paul Kersey (Bruce Willis) csak közvetetten ismeri az utcai erőszakot, amit a műtőjébe került számtalan áldozat szenved el. Ám mindez megváltozik, mikor feleségét (Elisabeth Shue) és lányát (Camila Morrone) brutális támadás éri külvárosi otthonukban. Megelégelve a túlterhelt rendőrség tétlenségét, a bosszúvágytól fűtött Paul maga ered az elkövetők nyomába, hogy igazságot szolgáltasson. A megszaporodó önítélkezésekre a média is felfigyel, a lakosság pedig azt találgatja, hogy őrangyal vagy hóhér járja-e a város utcáit.

Március 22-25.:

A hűséges /The Racer and the Jailbird / Le Fidele/ – 16:00

feliratos, belga-francia-holland romantikus dráma, 130 perc, 2017, 16+

Szereplők Gigi Vanoirbeek – Matthias Schoenaerts

Bibi Delhany – Adele Exarchopoulos

Amikor Gino, a hányattatott sorsú gengszter találkozik az autóversenyző Gigivel, első látásra egymásba szeretnek. A szenvedélyes és feltétel nélküli szerelem mindkettőjüket elragadja, azonban Gino eltitkolja a lány előtt valódi életét. Autókereskedőnek adja ki magát, gyermekkori barátaival azonban egy gengszterbanda tagjai, akik rablásokból élnek. Amikor a jómódú brüsszeli családi környezetben élő Gigi szembesül a valósággal, mindent megtesz, hogy a végsőkig megvédje szerelmüket.

Láthatás /Jusqu’á la garde/ – 18:00

feliratos, francia dráma, 93 perc, 2017, 16+

Szereplők Miriam Besson – Léa Drucker

Antoine Besson – Denis Menochet

Bár Miriam (Léa Drucker) és Antoine (Denis Ménochet) hivatalosan elváltak egymástól, továbbra is bíróságra járnak. A nő szeretné kiharcolni, hogy fiukra egyedüli felügyeletet szerezzen, megfosztva volt férjét a láthatási jogtól. A megtört és szemlátomást igyekvő Antoine-t látva a bírónő a közös felügyelet mellett dönt. A rettegő Miriam mindent elkövet, hogy szeretteit megóvja, ezért titkolja új lakcímüket. Antoine csupán a kiharcolt jogainak szeretne érvényt szerezni, és nem érti egykori felesége bizalmatlanságát. Vajon az apa valóban erőszakos, és Miriam okkal fél tőle, vagy a nő meg akarja téveszteni a bíróságot?

Hívatlanok 2 – Éjjeli préda /The Strangers: Prey at Night/ – 20:30

magyarul beszélő, amerikai horror, 85 perc, 2018, 18+

Szereplők Cindy – Christina Hendricks /Pikali Gerda/

Kinsey – Bailee Madison /Hermann Lilla/

Mike – Martin Henderson /Baráth Attila/

Luke – Lewis Pullman /Baráth István/

Egy négytagú család pár nap nyugodt kikapcsolódást remélve kibérel egy faházat egy elhagyatott kempingben. Meglepődve látják, hogy rajtuk kívül senki sincs ott. Amikor az éjszaka közepén valaki bekopogtat az ajtajukon, vérfagyasztó események veszik kezdetét. A családnak minden testi- és lelkierejét be kell vetnie, hogy túléljék a rejtélyes szadista idegenek támadásait, akiknek egyetlen céljuk, hogy kiirtsák a megfélemlített famíliát.

Március 23.:

Nap nap után /Every Day/ – 19:00

magyarul beszélő, amerikai romantikus film, 97 perc, 2018, 12+

Szereplők Rhiannon – Angourie Rice

Justin – Justice Smith

Xavier – Colin Ford

A 16 éves Rhiannon beleszeret egy különös lélekbe, akit csak A-nak hívnak, és minden egyes nap más ágyban, más-más testben ébred. A kettejük között kialakuló kapcsolat olyan erős, hogy elhatározzák, minden nap megkeresik egymást, pedig még csak nem is sejtik, mit és kit hoz a következő reggel. Ahogy egyre inkább beleszeretnek egymásba, a realitásokkal is kénytelenek szembenézni: vajon képesek lehetnek úgy leélni közös életüket, hogy egyikük minden 24 órában más személyt testesít meg?

Március 23. 21:00 és 24. 19:00:

Gringo

magyarul beszélő, ausztrál-amerikai akció-vígjáték, 111 perc, 2018, 16+

Szereplők Harold Soyinka – David Oyelowo /Papp Dániel/

Elaine Markinson – Charlize Theron /Létay Dóra/

Richard Rusk – Joel Edgerton /Dolmány Attila/

A jóhiszemű és becsületes jenki, Harold Soyinka (David Oyelowo) látszólag egy zökkenőmentes üzleti útra indul Mexikóba. De ami a határon túl vár rá, az a legvadabb rémálmait is felülmúlja: hirtelen egy drogkartell és a kábítószer-ellenes ügyosztály kereszttüzében találja magát, és mire rádöbben, hogy sunyi kollégái bepalizták, a törvénytisztelő állampolgárból körözött bűnözővé válik. A világ egyik legveszélyesebb helyén mindenre elszánt gengszterek és morális dilemmával küzdő zsoldosok eszén kell túljárnia, miközben mindenki szív – így vagy úgy.

Március 24.:

Derült égből család /Momo/ – 17:00

magyarul beszélő, francia vígjáték, 85 perc, 2017, 12+

Szereplők Alain Prioux – Christian Clavier

Laurence Prioux – Catherine Frot

Mr. és Mrs. Proiux egy este csodálkozva fedezik fel, hogy egy bizonyos Patrick az otthonukban költözött. A különös fiú azt állítja, hogy csak hazatért. Mr. és Mrs. Proiux nem emlékszik a fiúra, ennek ellenére minden amellett szól, hogy Patrick bizony az ő fiuk. De ki lehet Patrick? Egy manipulátor vagy valóban a fiuk? Lehetséges, hogy a szülők elfelejtették, hogy három gyereket neveltek, nem kettőt, ahogy eddig gondolták?

Vörös veréb /Red Sparrow/ – 21:00

magyarul beszélő, amerikai thriller, 142 perc, 2018, 18+

Szereplők Dominika Egorova – Jennifer Lawrence

Nathaniel Nash – Joel Edgerton

Vanya Egorov – Matthias Schoenaerts

Dominika Jegorováról sok minden elmondható. Odaadó gyermek, aki bármi áron megvédi édesanyját. Prímabalerina, aki testileg és lelkileg is a végsőkig feszítette korlátait. Mestere a csábításnak és a manipulálásnak…

Amikor a karrierje végét jelentő sérülést szenved, bizonytalan és sötét jövő dereng fel Dominika és anyja előtt. Így lesz a lányból könnyű préda a Veréb Iskola, egy titkos hírszerzési szolgálat számára, akik kivételes fiatalokat tanítanak arra, hogy testüket és elméjüket fegyverként használják. Kiállja a szadista kiképzést, és belőle válik a legveszedelmesebb Veréb, akit a program valaha produkált. Dominikának most össze kell egyeztetnie új énjét azzal, aki egykor volt; nemcsak saját, hanem minden kedves ismerősének élete veszélyben forog, köztük egy amerikai CIA-ügynöké, aki minduntalan győzködi: ő az egyetlen ember, akiben a lány megbízhat.

Március 25.:

Vándorszínészek – 17:00

magyar romantikus vígjáték, 102 perc, 2018, 12+

Szereplők Emma – Martinovics Dorina

Fekete – Mohai Tamás

Kantó – Gáspár Sándor

Kova – Hegedűs D. Géza

Zengő – Rudolf Péter

Zengőné – Nagy-Kálózy Eszter

Egy maroknyi vándorszínész játéka dühös verekedést robbant ki. A kavarodásban egy ifjú katona beszáll a bunyóba. Miután a fiú bujdosni kényszerül, a társulat befogadja és együtt zötyögnek faluról falura Pest felé. Azt hiszi megmenekült, pedig ha sejtené, hogy lesz itt még akasztás, csábítás, párbaj meg szerelem és nem csak a színpadon, talán… talán akkor is minden áron velük tartana.