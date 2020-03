Művészi ihletettséggel fújták a kompozíciókat

Rézfúvós kvintett közreműködésével nyílt meg tegnap Szekszárdon az immár VI. Tolna Megyei Trombitásnap. A Garay János Általános Iskola és AMI Liszt Ferenc Zeneiskolája, valamint a szekszárdi Ifjúsági Fúvószenekari Alapítvány közös rendezvényén Brunn Györgyné, a Szekszárdi Tankerületi Központ szakmai igazgatóhelyettese kívánt eredményes szereplést valamennyi vendégnek.

A résztvevők nyolc város, azaz Baja, Bátaszék, Bonyhád, Dombóvár, Gyönk, Paks, Pécsvárad, Szekszárd és Tamási művészeti iskoláiból érkeztek. A hét és huszonkét év közötti növendékek öt korcsoportban bizonyították ihletettségüket és tudásukat. A rendezvény mellőzte a szigorú verseny jelleget. – A cél a tehetséges növendékek bemutatkozása, a trombitát oktató tanárok kapcsolatának szorosabbá tétele, egymás munkájának megismerése, a kiemelkedő tanulók továbbtanulásának elősegítése – mondta el lapunknak Ágostonné Béres Kornélia tagintézmény-vezető.

Az egy kötelező és egy szabadon választott műből álló produkciókat a Mátyás Tibor és Kis András alkotta zsűri bírálta el. Előbbi művész a Pécsi Központi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Liszt Ferenc Zeneiskolájának tanára, a Sophiane Ifjúsági Fúvószenekar karnagya, utóbbi pedig a fővárosi Weiner Leó Zeneművészeti Szakgimnázium tanára.

Aranyérmesek, első korcsoport: Kocsis Timon (Paks, felkészítő: Szabó Péter), valamint Brachmann Korina, egyúttal különdíjas is (Dombóvár, felkészítő: Kerekes Béla Szabolcs). Második korcsoport: Brandt Olivér (Pécsvárad, felkészítő: Wagner József), Csiszer Gergő (Bonyhád, felkészítő: Kajsza Pál), Ruip Péter (Szekszárd, felkészítő: Pecze István), Bayer Botond, egyúttal különdíjas is (Pécsvárad, felkészítő: Wagner József). Harmadik korcsoport: Ghanim Márton Miklós (Baja, felkészítő: Huzsvay György), Horváth Bernadett (Tamási, Varga Balázs), Keresnyei Levente (Pécsvárad, felkészítő: Wagner József), Szerencsés Gergő (Szekszárd, felkészítő: Varga Balázs), Horváth Pál, egyúttal különdíjas is (Pécsvárad, felkészítő: Wagner József). Negyedik korcsoport: Sági Róbert, egyúttal különdíjas is (Szekszárd, felkészítő: Szily Lajos). Ötödik korcsoport: Kovács-Szabó Áron, egyúttal különdíjas is (Szekszárd, felkészítő: Szily Lajos).