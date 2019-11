Nagy sikerű gálával ünnepelték a jubileumot

Gálaműsorral ünnepelte fennállása huszonötödik évfordulóját a Dunaszentgyörgyi Vadrózsa Népi Együttes. A hétvégi, több mint két órás műsorban az elmúlt negyedévszázad legsikeresebb táncait mutatták be teltház előtt. Láthatott a közönség például sárközi, kalocsai és szilágysági táncokat, felidézték azt a rimóci karikázót, amellyel az első minősítését szerezte az együttes, és legújabb táncukat is előadták, amelyet az idei táborban tanultak. Lisztmájer Henrikné, az együttes vezetője elmondta, hogy minden korosztály megmutatta magát, köztük a csoport legfrissebb tagjai is. Abból az alapcsapatból, akikkel 1994 őszén elkezdődött a Vadrózsa története, szintén sokan eljöttek, táncoltak. Sőt, gyermekeikkel együtt is színpadra léptek. Lisztmájer Henrikné kiemelte, fontos céljuk átadni értékeiket, hagyományaikat a következő generációnak, aminek szép példája volt ez.

Az estre meghívást kaptak azok, akik ott voltak a kezdeteknél. Nekik, illetve a táncosoknak, a szülőknek, minden segítőnek köszönetet mondott az együttesvezető. Hozzátette, hogy sok pozitív visszajelzést kaptak az est után, aki ott volt, átérezhette, milyen közösség a Vadrózsa, és hogy milyen sokan kivették a részüket a gála sikeréből. A jubileumhoz kapcsolódóan a Faluház előterében kiállítás nyílt az elmúlt huszonöt év emlékeiből, fotókból, oklevelekből, tárgyakból.

Az együttest az Iszkába zenekar kísérte a gálán, a csoport művészeti vezetője a kezdetek óta Huszárikné Böröcz Zsófia, akit most már a fia, Márton segít a munkában.