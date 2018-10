Nehézségek és örömök is vannak egy zenekar életében

A Lay névre keresztelt zenekar 2011 óta létezik, a kezdeti baráti zenélgetéstől mára határon túli koncertekig jutottak.

Kalandos életet él egy zenekar, mindig történik valami a tagokkal. A Lay sem kivétel: kérdésünkre elmesélték, hogy dobáltak már nekik a színpadra csipszeket, hívták ki rájuk a rendőröket csendháborítás miatt, akik viszont inkább videóra vették a próbát, de akadt, hogy koncerten tört el a dobszék, és olyan is, hogy éjjel robbant le alattuk az autó valamelyik autópályán. Mégis, a tagok számára a legfontosabb, hogy hassanak a közönségre, és ez sikerül is. – Idén már harmadszor játszhattunk a dunaszerdahelyi (Szlovákia) Rockfeszten, ahova minden évben közönségszavazással jutottunk be, és volt olyan, aki csak miattunk jött a 3 napos fesztiválra.

Bár az emberek cserélődtek a hét év alatt, úgy vélik, a legfontosabb, amiért megéri foglalkozni a zenéléssel, az a kialakult barátságok ápolása, elmélyítése. Mindez azért is lényeges, mert mindannyian az ország más pontjain tartózkodnak általában, akad, aki Szegeden, van, aki Budapesten, de a zenekar és a koncertek mindig összehozzák őket, a gócpont pedig Őcsény vagy Szekszárd.

A kezdetekben nem tűztek ki túl komoly célokat: zenélni akartak, koncerteket adni és egy kis ismertségre szert tenni. Mára azonban ez változott. – Minden korábbi cél megmaradt, csak jöttek hozzá újak. Rövidtávú cél egy új nagylemez elkészítése, nevesebb magyar zenekarokkal együtt játszani, hogy minél több emberhez eljuttathassuk a dalainkat. Hosszú távon jó lenne kiérdemelni a zenei élet, de leginkább a közönség elismerését, hatással lenni az emberekre és akár megélhetésként is számolni a zenével – mondták.

Stílusuk a metal felé közelít, de elmondásuk szerint nem szeretnék pontosan meghatározni, mert azzal kereteket állítanának saját maguknak, ezért legtöbb esetben a hibrid metal elnevezést használják, mert minden stílusból beillesztenek valamit a zenéjükbe.

A Lay-t idén már csak két alkalommal láthatja és hallhatja a közönség: október 26-án Budapesten, és 27-én a szlovákiai Jókán.