Nem telhetett el egy nap sem muzsikaszó nélkül

Spontán szerveződő táncalkalmakon és bálokon egyaránt szólt egykor a zene Bogyiszlón.

Hamisítatlan bogyiszlói dallamokkal kezdődött Mihalovics Zsolt Zenék a múltból című múlt heti előadása a falu könyvtárában. A muzsikaszóról természetesen az előadás témáját adó Bogyiszlói Zenekar gondoskodott.

Mihalovics Zsolt prímás azt hangsúlyozta, hogy ahogy annak idején az alapítók, és így a nagypapája, Orsós Kis János mellett, úgy mellette is egy erős, jó csapat húzza. Mint mondta, Bogyiszló sok zenekart kitermelt a XX. század elején, hiszen nem telhetett el egyetlen nap sem muzsikaszó nélkül. Az elsők még főleg tamburazenekarok voltak a déli hatás miatt, a Bogyiszlói Zenekar azonban már egy vonós- és egy tamburazenekar egyesüléséből alakult meg 1969-ben. Tagjai hallás után tanultak meg zenélni, és ahogy az idő múlása okán üresedtek a helyek, az unokák töltötték be azokat.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Spontán szerveződő táncalkalmakon és bálokon egyaránt szólt a zene. Mivel Bogyiszlót víz veszi körül, meghatározóak voltak régen a révész helyek, amelyeken kocsma is volt, így a zene sem maradhatott el. Az előadás során többször szóba került az egykori Révész kocsma, ahol annak idején mindig játszott a Bogyiszlói Zenekar. A kocsmai mulatozások mellett magánházaknál, disznótorok idején is elkélt a muzsikaszó, de elengedhetetlen volt az emberi élet fordulópontjaihoz kapcsolódó eseményeken, így a keresztelőkön, a kézfogókon, a lakodalmakon és bizonyos esetekben a temetéseken is. Különböző munkákhoz kapcsolódó eseményeken is szólt a zene, és az év jeles napjainak is fontos része volt. Ilyenek voltak a névnapok, a farsang, a templomi búcsú és 1995 óta a falunap.

Közeleg az 50.

A Bogyiszlói Zenekar jövőre ünnepli fennállása ötvenedik évfordulóját, így készülnek a jeles alkalomra. Emellett ötévente gálaesttel emlékeznek Orsós Kis Jánosra, a zenekar Népművészet Mestere címmel elismert néhai prímására és többi egykori tagjára. A régiek közül ma már csak Kovács Ferenc „Tejes” él. Az est rendszeres résztvevője Sebő Ferenc népzene kutató, aki a hetvenes években kutatta a bogyiszlói népdalkincset, és aki 1984-ben lemezt készített a zenekarral.