Németországban öregbítették a kórus és Szekszárd jó hírét

A Mondschein Szekszárdi Német Nemzetiségi Kórus Egyesület egy különleges németországi meghívásnak tett eleget 2019 októberében. Turnéjukon két nagy tartományban jártak, Bajor­országban és Rajna-Pfalz tartományban.

Hosszú idő után újra külföldön, Németországban járt a „Mondschein” Szekszárdi Német Nemzetiségi Kórus. Mint azt Mikola Péterné elnöktől megtudtuk, a meghívó Katharina Eicher-Müllertől, a kórus egykori karnagyától és jelenlegi pártfogójától, valamint a Bánáti Svábok Szövetségétől érkezett. A felkérés a 22. Bánáti Kórusok Országos Kórustalálkozóján való szereplésre szólt. Erre a rendezvényre két külföldi kórust hívtak meg: egy oroszt és a szekszárdi énekkart. A kórust köszöntötte Dr. Hella Gerber, az augsburgi régió elnöke, valamint Peter-Dietmar Leber, a Bánáti Svábok Országos Szövetségének elnöke.

Bajorországban, Augsburgban német misén közreműködött az énekkar. Nitzkydorfban és Gersthofenben is szerepelt az együttes igen nagy sikerrel.

– Speyer városban, a Pannónia Házban lépett fel a Mondschein, ahol lehetőség volt az emeleten lévő „minimúzeumot” megtekinteni. Köszöntőt Paul Nägl mondott, aki a Bánáti Svábok Országos Elnökségi Tagja, valamint a Dunamenti Németek Országos Szövetségének Rheinland Pfalz tartományi elnöke. A koncerten részt vett Josef Jerger is, aki a fenti szövetség tiszteletbeli elnöke. Egy nagyon kedves levélben méltatta kórusunkat és köszönte meg a speyeri szereplésünket. Élményekkel telve jöttünk haza. A köszönő és dicsérő levelek azt bizonyítják, hogy nemcsak Magyarország hírnevét, hanem Szekszárdét is öregbíteni tudtuk – mondta a szekszárdi egyesület elnöke.

Persze önmagában talán egy koncert nem indítana arra senkit, hogy utólag postai úton is kifejezze elismerését. Csakhogy a Molnár Márta karnagy vezette és Keller Antal harmonikás kísérte szekszárdi énekkar különleges élményekkel is megajándékozta közönségét. A hallgatóság, amelynek soraiban Magyarországról kitelepültek is helyet foglaltak, nem egy alkalommal együtt dalolt a szekszárdiakkal. A kórus néhány magyar népdalt is előadott, majd egy olyan dallal lepte meg a közönséget, amelyben nemcsak németül, hanem magyarul is voltak szövegrészek.

A szekszárdi csapat néhányszor spontán is dalra fakadt, így Ulmban, a „Ősök Kivándorlási emlékműnél”, ahol koszorúzott a kórus, és egy a régi őshazáról szóló dalt énekeltek el. Szintén Ulmban, a Dunamenti Svábok Központi Múzeumában tárlatvezetőjüket ajándékozták meg egy énekkel. Ő egyébként színész, és rendkívül élvezetessé tette az amúgy is élményalapú múzeumlátogatást. Az intézményben szekszárdi vitrin van, és a kórus egyik tagja felfedezte magát az egyik fényképen. Az énekkarnak lehetősége nyílt Straßburgban, az Európa Parlamentben, az Agóra téren is énekelni.

Kirándultak Ladenburgba is, ahol megtekintették Karl Benz lakóházát, amely ma múzeum. Látták az első garázsát is. A gyűjteményt csak nekik nyitotta ki aznap a tulajdonos.

A közel egy hét alatt minden rendkívül jól szervezett volt. – Ez a németországi út nem jöhetett volna létre, ha nem lettek volna olyan támogatóink, mint Magyarország Kormánya és a Miniszterelnökség, a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat, Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Humán Bizottsága, a Mayer család, valamint a kórustagok és névtelen adományozók, akik szintén segítséget nyújtottak. Mikola Péternét nagy örömmel tölti el, hogy a kórustagok között tudhatja egy volt tanítványát, aki szintén velük utazott. Mint elmondta, nagyon nehéz a fiatalítás, pedig a kórusban mindig nagyon jó a hangulat, és szűkebb pátriájában is megbecsülés övezi. A Város napján ugyanis Közjóért kitüntető címmel ismerte el a szekszárdi közgyűlés.