Nemzetközi díjas író érkezett Szekszárdra

Megtartotta kötetbemutatóját Darvasi László író, aki elsőként kapta meg az Aleksandar Tišma Nemzetközi Irodalmi Díjat. Liebhauser János, a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár igazgatója elismerését fejezte ki, hogy a pénteki időpont ellenére is sok érdeklődő foglalt helyet a könyvtárban. Darvasi László Magyar sellő című regénye kapcsán osztott meg a hallgatósággal írói műhelytitkokat.

Először díja névadójának, Aleksandar Tišma írónak a jelentőségéről beszélt, aki félig magyarként is nagy megbecsülésnek örvendett és örvend Szerbiában. Azt is elárulta, hogy egy másik magyar író, Bodor Ádám is esélyes volt a díjra. Darvasit Isten. Haza. Csal. című novelláskötetéért jutalmazták.

Magyar sellő című regényét is novellákból fabrikálta össze, mondta. Az alapanyagnak számító novellák viszont csak a nyelvet viszik magukkal a regénybe, amely már egy új mű.

Nyelvezete kettősséget teremt: szép, költői módon fogalmaz meg durva tartalmakat. Az író hatásokért a német romantikához, nevezetesen Heinrich von Kleisthez nyúlt vissza.