Népmese feldolgozással készültek húsvétra

Idén harmadik alkalommal rendezte meg az Alsónyéki Hagyományőrző Együttes húsvéti műsorát, és az azt követő locsoló bált. Kicsik és nagyok egyaránt hetekig készültek a fellépésre, melyen a Holló Jankó című népmese feldolgozását mutatták be szombaton a kultúrházban telt ház előtt. Varga Zsuzsanna csoportvezető elárulta, minden ismert táncanyagot megpróbálnak ilyenkor színpadra vinni, más tájegységekről is. Ezért is lehet azt mondani, hogy ezek a műsorok mindig rendhagyók. Idén sem volt ez másképp, a visszajelzések, amiket kaptak, mind nagyon elismerőek és jók voltak.

A húsvéti műsort batyus bál követte, amelyet az együttes csemete csoportja nyitott meg, a hagyományos húsvéti szokásokat felelevenítő, „Húsvét hétfő” című koreográfiájukkal, melyet Steiner Józsefné tanított be nekik. A hajnalig tartó bálon Topánka Mihály szolgáltatta a talpalávalót. Az együttes közösen ugyan nem csatlakozott az „Egy nap népviseletben” kezdeményezéshez, de külön-külön azért egy napra felvettek valamiféle népviseleti kiegészítőt.

Az együttes sűrű hónap elé tekint, ugyanis május negyedikén a gyerek csoportjuk Györén lép fel egy gyermekfesztiválon; tizedikén a húsvéti műsorukat láthatják majd a bonyhádi Völgység Néptánc Egyesület azon tagjai, akik ellátogatnak Alsónyékre; tizenhetedikén, a bogyiszlói falunapon pedig a felnőtt csoport táncol majd. A nyárról egyelőre csak annyit osztott meg Varga Zsuzsanna, hogy egy háromnapos rendezvényre készülnek.