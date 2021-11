Népművészetünk őrzői már negyedszázada

Idén 25 éves a Tolna Megyei Népművészeti Egyesület, amelynek apropóján kiállítás nyílt szombaton Szekszárdon. A jubileumi tárlaton az egyesület tagjainak válogatott munkáiból mintegy száz zsűrizett alkotás tekinthető meg.

A járványhelyzet ellenére meglepően sokan jöttek el jubilumi kiállításunk megnyitójára, amelynek segítségével igyekszünk összegezni mindazt az igen gazdag hagyományt, ami Tolna megyét jellemzi – mondta a nyitó ünnepséget követően Komjáthiné Horváth Ágnes, a Tolna Megyei Népművészeti Egyesületet elnöke, aki maga is szövő népi iparművész. A negyedszázados jubilumra visszatekintve úgy fogalmazott: öröm, de egyben felelősség is, amit éreznek. Az eddigi munkájukkal sikerült elérni, hogy a generáció, amely most az egyesület gerincét adja, az adott tájegység iparművészetét megismerte, meg tudja újítani, mindezt nagyon magas fokon. – A legfontosabb feladatunk most az, hogy a következő generációnak át tudjuk adni az ismereteket – hangsúlyozta.

Megtudtuk, a Csoóri Sándor Program pályázatainak és a Hagyományok Háza hálózatának köszönhetően szakköröket indítanak a kistelepüléseken, ahol visszatanítják a tájegységre jellemző hímzést, szövést, gyöngyfűzést, csuhétárgykészítést. Ez azért is fontos, mert például a vászonszövés, amelynek Bogyiszlón és a Sárközben nagy kultúrája volt, jelenleg kihalófélben van Tolna megyében, emellett csökkent a fafaragók száma, és alig van néhány fazekas.

A kiállítás, amelyen sióagárdi, sárközi, kaposmenti hímzések, gyöngyfűzés, sárközi-, és bukovinai székely szőttesek, madocsai, sióagárdi népviseletet, sárközi fejdíszek és bőrtárgyak is megjelennek, a héten még megtekinthető a Babits Mihály Kulturális Központ Bakta termében. A tárlaton Rács Róbert, Győri Erzsébet és Csúcs Endre népi iparművészek, valamint Kozák Éva a népművészet mesterének népi kerámiái, Nepp Dénes szíjgyártó, Könyvné Szabó Éva bőrműves, Say Istvánné csuhé- és gyékényfonó, valamint Kiss Mária kosárfonó alkotásai is megcsodálhatóak.

A Tolna Megyei Népművészeti Egyesületet 1996-ban alapították 35 taggal, jelenleg 105-en vannak. A tagság fele népi iparművész, többen a népművészet mesterei, ifjú mesterei. A szervezet Tolna megye negyven településén van jelen, és minden Tolna megyei tájegységet képvisel. A Tolna megyei mesterek a népművészet minden szakágát művelik a nemezkészítés és a tojásírás kivételével.