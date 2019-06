Néptáncban továbbra is nagyhatalom a megye

Nem túlzás azt állítani, hogy ezen az estén a Tolna megyeiek tiszteletére zengett a Jaj, de széles, jaj, de hosszú az az út kezdetű népdal. Méghozzá nem is szűkebb pátriánkban, hanem Budapesten, a Hagyományok Házában. Itt, a Májusi tánc elnevezésű gála zárásán énekelték a táncosok a siratót.

A Muharay Elemér Népművészeti Szövetség ez alkalommal huszonkét csapatot invitált meg a közelmúltban tartott, hagyományos rendezvényre. Isaszegtől Sopron-Ágfalváig, Jászberénytől Veresegyházig terjedt az országos merítés. A meghívottak között volt négy Tolna megyei együttes is, az összképet Bogyiszló, Hőgyész, Mórágy és Őcsény néptáncosai színesítették.

Illetve, egy mifelénk közismert és köztiszteletben álló személyiség Sióagárdról is eleget tett a felkérésnek. A 82. születésnapját nemrég ünneplő Szabadi Mihály népművelő, koreográfus, etnográfus műsorvezetői tisztet látott el. Mint lapunknak elmondta, ezt nem először teszi, hanem immár huszonegy éve. Ez alkalommal Sebestyén Márta, Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas népdalénekes, előadóművész mint a gála háziasszonya társaságában.

– Az évek múlásával a parázs azért izzik, s ebből az izzásból tudnak tanulni a fiatalok is – utalt köszöntőjében Szabadi Mihály arra, hogy ez a gálaműsor is nemzedékeknek képes élményt nyújtani. Egyúttal biztosítékot ad arra is, hogy a hagyományok átöröklődnek, a műfaj él és érzékletesen fémjelzi a magyar kultúrát. Valóban, ez alkalommal is a hagyományőrző együttesek több generációja lépett színre. Adatközlők, felnőtt- és gyerektáncosok, a Népművészet Mesterei, Fülöp Ferenc-díjas magyar, hazai cigány, német és szlovák nemzetiségű táncos szólisták kaptak hosszas tapsot a joggal hálás közönségtől.

A szervezők a gála megkoronázásaként minden évben Muharay-díjjal jutalmaznak egy kiemelkedő csapatot, illetve egy hasonló erényekkel rendelkező személyt. Héra Éva, a Muharay Elemér Népművészeti Szövetség elnöke elsőként az őcsényi, nyolcvanöt éves múltra visszatekintő Bogár István Hagyományőrző Együttes képviselőit, illetve művészeti vezetőjét – jelesül Szabadi Mihályt – kérte a színpadra, megköszönve mindannyiuknak a kiemelkedő teljesítményt. Ezzel azonban Tolna megye jó hírének öregbítése még nem fejeződött be: hiszen Herczeg Gábor, a Hőgyészi Székely Kör Bokréta néptánc csoportjának példa értékű munkát végző vezetője ugyancsak átvette az említett elismerést.