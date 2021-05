Önállóan tanulta meg a festészetet Anetta

Ezt ne hagyja ki! Csak a megszorítást és a hitelt ismeri a baloldal

Több általa készített festménnyel kápráztatta már el családját és Cikó lakosságát Bátorfiné Dulf Anetta. – Közel másfél évtizede kezdtem el foglalkozni a festészettel. Mindig is vonzott a művészetnek ezen ága, amihez kézügyességet is örököltem, hiszen a családunkban többen is kreatív vénával voltak megáldva – mondta el Anetta. A festészetet önállóan, videófilmekből és sokévnyi gyakorlás után sajátította el. – Munka mellett, kikapcsolódásként, hobbiszinten foglalkozom vele. Főként a szeretteimet ajándékozom meg az alkotásaimmal, de többször volt lehetőségem már, hogy a cikói falunapokon kiállítsam a képeimet, amelyeket ezáltal a település lakossága is megtekinthetett. A saját motivációm mellett nagyban hozzájárul a fejlődésemhez az a számtalan visszajelzés és biztatás, amit az ismerőseimtől kapok.

Lehetőségeihez mérten igyekszik minél több időt tölteni a festészettel. Alkotásainak elkészítése mérettől és részletességtől függően akár több napot is igénybe vehet. A modern és a klasszikus irányzatok egyaránt foglalkoztatják, de igyekszik a saját stílusjegyeit is beleszőni a képekbe, és azt is megtudtuk tőle, hogy szeretne új technikákat elsajátítani. Műveinek elkészítésekor főként más festmények, képek ihletik meg, ugyanakkor a falu domborzati elhelyezkedéséből adódóan a táj szépségéből is ötletet merít.