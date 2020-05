Online is terjesztik a kultúrát Simontornyán

A Simontornyai Vár vezetése nem csügged, igyekszik feltalálni magát: internetes ismeretterjesztő sorozatot indított, kis hangversenyeket tervez és jól ki is takarított. A vendégek persze hiányoznak.

Apró ismeretek című videósorozatot indított a Simontornyai Vár, amely a várról és a város egyéb nevezetességeiről ad tájékoztatást. Az első, mintegy háromperces részt május 6-án töltötték fel, Miért került sárkány a várba? címmel.

Máté Imréné, a Simontornyai Vár vezetője elmondta: kolléganőjével ketten csinálják az új sorozatot, most készül a második videó. Mindegyik másról szól majd, a részek nem függenek össze egymással, azaz bármikor érdemes bekapcsolódni. Elsősorban a helyieknek készül a sorozat, hogy tudják, milyen szépségek mellett mennek el nap mint nap. De természetesen mindenkinek szánják, aki érdeklődik a város iránt. A Simontornyai Vár Facebook-oldalán megtekinthető az első videó.

Máté Imréné azt is közölte: kivételesen elmarad a május 23-ra tervezett várnap. Ez lett volna a tizedik alkalom, ezért szerették volna a szokásos programot kiegészíteni, némi ünnepélyes elemmel megtoldani. A szokásos program középkori hangulatot, harci bemutatókat, várostromokat takart volna, továbbá várkörnyéki nagyvásárt, látványkonyhát és gyerekfoglalkozásokat. Őszre ez nem csúsztatható át, úgyhogy erre az esztendőre már elengedik a várnapot, pótolni csak következő évben tudják.

Kisebb nyári események gondolatával azért kacérkodik a Simontornyai Vár. Augusztus elejére egy barokk koncertet álmodtak meg. A miszlai barokk kúriában rendszeresen megvalósuló nemzetközi művésztábor előadóit várják. Ők korabeli barokk zenét játszanak barokk hangszerekkel, a várban már több évben is adtak hangversenyt.

Kérdés, hogy erre mikor lesz engedély. A szabadtéri múzeumok nyithatnak, a vár és udvara körbejárható, a kiállítások viszont még nem engedélyezettek, a zárt múzeumok még nem működhetnek.

Ez nem azt jelenti, hogy a várban megállt az élet. A dolgozók teljesen körbetakarították, gyommentesítették a falakat, a járdát, kimeszelték a kapualját. Olyan dolgokat is sikerült elvégezniük, melyekre más esetben ritkán kerül sor.

Máté Imréné hangsúlyozta, hogy a Simontornyai Vár online jelenlétét is próbálják erősíteni kolléganőivel, anyagokat töltenek fel, videókat készítenek. A vezető azt is hozzátette: tevékenységük nemcsak a vár, hanem a város ügyeit is érinti.

A Simontornyai Vár az önkormányzat fenntartásában működik, jelen pillanatban támogatásra nem szorul. De bevételük nincs pillanatnyilag, ami azért okoz problémát. Hiszen a dolgozókat és a rezsit ki kell fizetni. Bíznak benne, hogy ősszel szép számmal fognak vendégek érkezni.