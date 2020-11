Online koncerteket kínál az idei Gastroblues Fesztivál

Az idei Gastroblues Fesztiválra fesztiválra december 4-én, 5-én és 6-án várják a közönséget, naponta 15 órától 24 óráig. A pénteki napon, december 4-én Jimi Hendrix és Janis Joplin emlékkoncerteket tartanak a már örökös részvevőnek számító esztergomi Tűzkerék xT, az olasz Andrea Braido Band, valamint a Soulbreakers együttes részvételével. Végül a 30 éves jubileumát ünneplő Takáts Tamás Blues Band lép a kamerák elé.

Másnap a Varga János Project 20 éves jubileumát ünnepli. A brit-norvég származású Krissy Matthews blues-rock énekes, dalszerző és gitáros 16 éves kora óta áll színpadon. Együttesével szerte Európában több, mint 1000 koncertet adott. Olyan jeles muzsikusokkal lépett fel, mint Joe Bonamassa, Jeff Healey, John Mayall vagy Robben Ford. A 28 éves előadó 2013-as albumának szövegírója Pete Brown, aki a Cream együttes részére is írt dalszövegeket.

A rozsnyói születésű Pál Balázs Jenő sem ismeretlen a paksi közönség előtt. Ezúttal újjáalakított együttesével, a Sexit-tel lép fel. Újra köszönthetjük a Gastroblues Fesztiválon Nathaniel Petersont, aki 2006-ban és 2013-ban már fellépett a Twin Dragons együttessel. Nathanielnek ez lesz az utolsó fellépése, hiszen visszavonul a zenei pályától. Nagy elismerés, hogy szép emlékei miatt eljön Paksra és itt búcsúzik el a színpadtól.

Vasárnap, december 6-án – a Nemzeti Összetartozás Évének keretében – a Kárpát-medencei Testvérvárosok Zenés Találkozóját rendezik. A szervezők reményei szerint itt írják alá Paks és a vajdasági Zenta városai között a testvérvárosi szerződést. A házigazda Paksot Juhász Kitti, Galántát Szarka Tamás, Kézdivásárhelyt Gáspár Álmos, a Kormorán együttes hegedűse, a kárpátaljai Visk települést Pál Eszter és Pál István „Szalonna”, az új testvérvárost, Zentát pedig Fehér Nóra, a Kormorán énekesnője képviseli. Szarka Tamás zenekarának vendégénekeseként Keresztes Ildikó is fellép.

A koncertek 15 és 24 óra között a fesztivál hivatalos YouTube csatornáján (Gastroblues Festival) lesznek követhetők előzetes regisztráció nélkül, díjmentesen. A legnagyobb videómegosztón már most különleges, válogatott felvételek találhatók a korábbi évekből. A TelePaks Televízió jóvoltából a kistérség vételkörzetében is megtekinthető élőben az esemény.

Teljesen pontosan a napokban készül el a zenekaronkénti bontás, az információk a www.gastroblues.hu honlapon és rendezvény Facebook-oldalán is megtalálhatják az érdeklődők.

– A korábbi évek tapasztalata az, hogy körülbelül ötezer fő látogatta a Nemzetközi Gastroblues Fesztivált, s az egy hét alatt több mint ötven koncertet lehetett megtekinteni, öt helyszínen. A személyesen átélt zenei élményt a videóközvetítés korlátozottan tudja átadni, de az interneten fogható élő közvetítésnek az előnye az, hogy olyan zenekedvelőkhöz is eljut a fesztiválunk, ahova eddig még nem. Ez kedvet is adhat a következő évre az ideutazáshoz és a Gastroblues „életérzés” megtapasztalásához – emelte ki Gárdai Ádám a fesztivál szervezője.

December végéig tíz kiadványt jelentetnek meg

– Az idén már volt online eseményünk, a Nemzeti Összetartozás Éve alkalmából megrendezett Kárpát-medencei Zenés Találkozó – mondta Gárdai Ádám. – Akkor élőben és az eseményt követő egy-két napban nyolcezer körüli nézettséget számoltunk összesen. Később ennek az eseménynek az anyaga is az utólagos videó és hangmérnöki munkák után felkerül a YouTube csatornánkra. Az elmúlt időszakban a közel harminc év koncertfelvételeiből válogattunk és december végéig tíz kiadványt jelentetünk meg CD/DVD formájában. Ezeknek a zenei csemegéknek és a decemberi események zenei anyagának remélhetőleg tavasszal lesz egy lemezbemutatója és 2021. július első hetében egy nagyszabású fesztiválon, kedvezményekkel és meglepetés sztárvendégekkel várjuk a Gastroblues híveit és a paksi polgárokat – említette, majd hozzáfűzte, hogy a rendezvényeket Paks Város Önkormányzata és az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. támogatják. Köszönjük, hogy ezekben a nehéz időkben is kitartottak mellettünk és továbbra is fontos számukra ez az esemény Paks városában.