Online oktat táncot a Pántlika együttes

A jelenlegi koronavírusos járványhelyzet miatt a Tamási Művelődési Központ online folytatja munkáját az intézmény hivatalos Facebook-oldalán, tájékoztatták lapunkat. Az elmúlt napokban különböző témákban kaphattak játékot, vetélkedőt, felhívást az oldalra látogatók.

A Művelődési Központban működő tamási Pántlika néptáncegyüttes is bekapcsolódott a mindennapokba, miután a néptánc került előtérbe. Az első napon dél­előtt dunántúli alaplépéseket tanulhattak a táncolni vágyók, késő délután pedig a Sárközbe kalauzolták őket. Azért választották ezt az utóbb említett tájegységet, mert első koreográfiájuk is sárközi táncokból épült fel, illetve több alkalommal is részt vettek a Sárközi Lakodalomban.

– Szívesen tettünk eleget a Tamási Művelődési Központ felkérésének, hiszen mi is az intézmény munkatársai vagyunk, minden héten legalább három alkalommal találkoztunk a próbák keretében – tette hozzá Kissné Kecskemét Eszter művészeti vezető.

A művelődési központtal közös tematika szerint állítják össze az anyagot, felhasználják az interneten található ismeretterjesztő anyagokat is.

A legfontosabb szempont, hogy olyan tájegységeket mutassanak be műsorukban, ahonnan az együttes hozott táncokat a közönség elé. Bíznak abban, hogy egyre többen kedvet kapnak a tánchoz, talán még új tagokkal is bővülhet a tánccsoport, a legkisebbektől akár a legidősebb, felnőtt korosztályig.

A 2003 óta aktívan működő együttes több tájegység táncaival megismerkedett és folyamatosan bővítik tudásukat, ismereteiket.