Opera nagykövet előadása Szekszárdon, a Figaro házasságáról

A Magyar Kultúra Napja alkalmából a Garay János Gimnázium dísztermében opera nagyköveti előadást tartott prof. dr. Temesi Mária DLA, a Szegedi Tudományegyetem tanszékvezető egyetemi tanára, Liszt-díjas operaénekes. Énektanári diplomája mellett jeles zongoratanári diplomát is szerzett szülővárosában Szegeden, ahol már főiskolás korában elnyerte az Athéni „Maria Callas Nemzetközi Énekverseny” Különdíját.

Előadásának témája Mozart Figaro házassága című vígoperája volt. A diákok fegyelmezetten és érdeklődve hallgatták, nézték végig az előadást, kivetítőn keresztül ugyanis nagyon sok részletet is megismerhettek az operából. Temesi Mária elmondta, négy éve, hogy elvállalta az opera nagyköveti szolgálatot és azóta óvodákban, általános iskolákban és középiskolákban népszerűsíti a műfajt. Mint mondta, az operában az a csodálatos, hogy a szöveg és a zene egyszerre hat a nézőre, így az érzelmekre, gondolatokra is.

Hazánk zenei nagyhatalom, hiszen olyan nevelés folyik a zeneiskolákban is, ami sokat segít abban, hogy a gyerekek – később felnőttként is – közelebb kerülhessenek ehhez a csodálatos zenei műfajhoz, az operához. Mozart Figaro házassága nem tetszett a korabeli cenzurának, így jó pár évig be sem mutathatták, mert az első éjszaka kegyúri jogát firtatta. Hazánkban 1795-ben mutatta be német nyelven a budai Várszínház.