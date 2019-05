Oszter Miklós Pozsonyban is győzött művészete varázsával

Oszter Miklós a Symfonický Orchester Slovenského Rozhlasu, azaz a Szlovák Rádió Szimfonikus Zenekarának első kürtöse. A zeneművész 2010-ben érettségizett, Szekszárdon, a Garay János Gimnáziumban.

– Beszélgethetnénk szlovák nyelven is?

– Még csak rövid ideje vagyok kint Szlovákiában, pontosabban Pozsonyban – válaszolt Oszter Miklós. – Ezért szlovákul mindössze a legfontosabb szakszavakat, illetve az udvariassági formulákat tudom. De miután tartós pozsonyi léttel számolok, már tervezem nyárra a szükséges nyelvkurzust.

– Kérem, ossza meg az olvasókkal: távlatilag miért szükséges jól tudnia szlovákul?

– Azért, mert jelenleg a Szlovák Rádió Szimfonikus Zenekarának vagyok az első kürtöse, szeptembertől pedig ugyanezen pozíciót fogom betölteni a Szlovák Nemzeti Színház operájában. Ebből adódóan munkám a szlovák fővárososhoz köt.

– Szekszárdról vezetett az út északi szomszédságunkba. De ehhez először is életre szóló barátságot kellett kötni a zenével.

– Az nem volt nehéz, első mesteremnek, Lajos bácsinak, azaz Szily Lajos trombita tanárnak köszönhetően. Az általános iskola harmadik osztályosaként kezdtem el zeneiskolai tanulmányaimat. Először arra gondoltam, hogy a tubát választom, de azután egy úgynevezett kakaó koncerten hallottam Szily Lajos egyik növendéke kürt játékát, egy máig emlékezetes Mozart-darabot. Ettől kezdve nem volt kérdés számomra: én is kürtös leszek.

– Az általános iskola befejezése után, bár ekkor már egyértelmű volt a pályairányultság, nem zenei középiskolában, hanem a Garay János Gimnáziumban tanult tovább. Jóllehet mehetett volna Pécsre, zenei középiskolába, sőt, ez lett volna a logikus.

– Igen, viszont arra a következtetésre jutottam, hogy azt az általános műveltségbeli tudást, amit a Garay János Gimnázium nyújthat, a szakirányú konzervatórium nem adhatja meg. Ezért nemhogy egy cseppet sem sajnálom a gimnáziumban töltött éveket, hanem egyenesen örülök neki.

– Milyen tanuló volt?

– Nem voltam rossz tanuló, de kiemelkedő sem, hiszen rengeteg időt fordítottam a zenélésre, a gyakorlásra. Azt szoktam mondani, remek dolog a tehetség, de nem működik folyamatos munka nélkül.

– Érettségi után azután valóban következett a konzervatórium.

– Budapesten, ahol Szilágyi Pálma volt a tanárom három éven át. Hatékony munkájának köszönhetően gyorsabb ütemben fejlődtem, mint azt kezdetben reméltem. Ezt követően Győrben folytattam tanulmányaimat, a Széchenyi István Egyetem zeneművészeti tanszékén, ahol dr. Endrődy Sándor tanítványa lehettem. Korábban ő volt a Magyar Állami Operaház kürtöse, és lenyűgözött kiemelkedő művészi tudása. Valójában tanár úr miatt jelentkeztem Győrbe, és a lehető legjobb helyre, hozzá kerültem.

– Közeledünk a Győrtől légvonalban mintegy 70 kilométerre lévő Pozsonyhoz…

– Ez valóban így van, azzal együtt, hogy hivatalosan Budapesten található az állandó lakhelyem. A zene viszont nemzetközi. Így tehát, amikor két éve tudomást szereztem arról, hogy a pozsonyi rádió nagyzenekara próbajátékon keres első kürtöst, azonnal jelentkeztem.

– Nemzetközi szinten magasan jegyzett csapatnak számít ez a nagyzenekar?

– Úgynevezett A kategóriás, tehát igen jó az ázsiója. Összehasonlításképpen: a Magyar Rádió zenekara ugyancsak A kategóriás, és a világ legjobbjai között tartják számon.

– Nem árulunk el titkot, sikerrel járt Pozsonyban.

– Először is két versenyművet játszottam, miképpen az összes jelentkező társam is, hiszen sokan voltunk. Ezután jött a szűrés, majd immár lecsökkentett létszámmal a második kör. Nem árt, ha a jelentkezőnek nagyon jó napja van, és mindent hibátlanul eljátszik, de ez önmagában kevés az üdvösséghez. Ugyanis a pályázónak csapatban, a zenekarban is bizonyítania kell nemcsak tudását, hanem azt is, hogy képes tökéletes része lenni egy egységnek. Mindkettőben eredményesen teljesítettem, ennek köszönhetően én nyertem el az első kürtösi pozíciót.

– Járt már külföldi vendégjátékon is a pozsonyi csapattal?

– Európában rengeteg helyen, de hogy távolabbi célállomásokat említsek: színpadra léptünk Japánban, kétszer is bemutatkoztunk Kínában.

– Oszter Miklós még az egykor elképzeltnél is színesebb, érdekesebb életet él?

– Bármennyire is meglepő, nem. Ugyanis tudtam, hogy egy szint fölött kitárul előttem a világ. Én jó értelemben vett fanatikus vagyok, tehát például szünnapokon ugyanúgy gyakorlok, mintha máris mennem kellene dolgozni.

– Ilyen elhivatottság és tehetség birtokában, idővel lehet Pozsonyból akár New York is?

– Nálunk, azaz a zenei szakmában, különböző okok miatt, legkésőbb harmincöt éves korig el kell érni a maximumot. Harmincöt év fölött nincs is nagy remény próbajáték meghívásra. Én még innen vagyok a harmincon is, tehát meglátjuk, mi lesz.

– Szlovákia, Japán, Kína mellett marad némi idő a szülővárosra, Szekszárdra?

– Sajnos, elfoglaltságaim miatt ritkán lehetek Szekszárdon, ahova egyébként, mint ifjú korom egyik színterére, mindig nagy örömmel érkezem. Azért az egyik színtér, mert szüleim Sióagárdon laknak, ott gyerekeskedtem. Szekszárdon járva, ha csak tehetem, felkeresem Szily Lajost, aki elindított az úton. Két öcsém ugyancsak a tanár úr tanítványa, legkisebb testvérem szintén kürtös. Lajos bácsi lát benne fantáziát, úgyhogy lehet, hogy a családból ketten leszünk ezen a pályán.