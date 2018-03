Kazáneladásban is profi a billentyűk varázslója

Idén ünnepli megalakulásának 30 éves évfordulóját a Sprint Live Music Band, amelynek egyik alapító tagja Pech Tibor.

– Nyolcéves korom óta zenélek, a tamási úttörőzenekarban kezdtem – idézte fel a kezdeteket Pech Tibor. – A helyi zeneiskolában tanultam, majd a katonaságnál tagja lettem egy hivatásos zenészekből álló formációnak. A tatai katonazenekarban 1990 elején profi zenészektől lestem el dolgokat, a Bon Bon együttes egyik alapítójával, Szolnoki Péterrel zenéltem együtt.

A sorkatonai szolgálat után hazatért Tamásiba. A Sprintet falunapokra, bálokba, lakodalmakba hívták, az országhatáron belül bárhová elmentek, elismerést és hírnevet szereztek maguknak a homogén zenei körben.

– Baritonkürtön és szintetizátoron játszom. Kizárólag élőben muzsikálunk, semmilyen zeneszerkesztő programot nem használunk – mondta a 47 éves férfi. – Az évek alatt volt néhány tagcsere, de jelenleg Bernát József (dob), Széles Zoltán (basszusgitár és pozan), Fehér Attila (szólógitár) és a 21 éves Kolláth Márton (trombita) tagja az ötfős zenekarnak. Báli zenét, a ’60, ’70-es évek könnyűzenei slágereit és mulatóst játszunk. Sok a felkérés, de nem bánom, mert a zene kikapcsol. Az üzleti dolgok mellett jó is ez, segít a stresszhelyzetek kezelésében. Nem unjuk egymás társaságát, szeretjük kipróbálni magunkat új közönség előtt.

A sikeres zenei életút mellett az üzleti életben is megtalálta számítását a vállalkozó. A Pech Ezermester Üzletház mára komoly referenciákat tud felmutatni az ország egész területén.

– Feleségemmel egy 15 négyzetméteres garázsban festék és faáruk kereskedelmével kezdtük – jegyezte meg Pech Tibor. – 2005-ben érkezett mérföldkőhöz addig stagnáló vállalkozásunk, ekkor épült meg a 61-es főút mellett, a Rákóczi utcában található telephelyünk. A piaci igényeknek megfelelően bővítettük kínálatunkat, a szaniterek, hőszigetelési, hideg- és melegburkoló anyagok mellett épületgépészettel is elkezdtünk foglalkozni. Beérett az elvégzett munka gyümölcse és a tisztességes kereskedelem: a Celsius cég kazánjaiból több, mint ezer darabot értékesítettünk 2006-ban, a Totya gyár termékeinek eladásában második helyen állunk. Éves forgalmunk 70 százalékát országos szinten bonyolítjuk le. Időközben az építőanyagokat leválasztottuk az üzletház profiljáról, 2010-ben létrehoztuk a Tamási Tüz-Ép-Fa-Kert, tízezer négyzetméteren az alapoktól a tetőfedésig a hőszigetelésen át állunk ügyfeleink rendelkezésére. Két beosztottal kezdtük 2005-ben, jelenleg 18 embert foglalkoztat a két vállalkozás.

A referenciaként 27 önkormányzatot és a 700 főt foglalkoztató Kométát felmutató üzletház becsületes piaci magatartása és etikus üzleti tevékenysége ösztönző erőként hat a fenntartható növekedésre és a sikeres kereskedelmi jelenlétre.

Bulibárók Somogy megyéből

Három, Balatonboglár mellett élő fiatal célként tűzte ki maga elé, hogy felpezsdítse a Somogy, Baranya és Tolna megyei falvak kulturális életét. Áll a bál címmel internetes fórumot hoztak létre, hogy a nem legpopulárisabb műfajnak számító báli zenét és a hozzájuk csatlakozó zenekarokat népszerűsítsék, videókat, fotókat töltenek fel a bulikról. A zenekarok általában örülnek, ha a szövegeiket random éneklik különböző szórakoztatóipari létesítményekben, lehetőleg minél többen. A bálokban moderátori, hangulatfelelősi szerepet is betöltő fiúk sok energiát fektetnek az egyfajta kultúrmissziónak is tekinthető internetes kampányba. Jó néhány helyre elutaznak, folyamatosan tartják a kapcsolatot a közönséggel, együttesekkel. Célkitűzésük, hogy a bálozók minél jobban megismerjék a zenekarokat. Arra is odafigyelnek, hogy a szomszédos településeken egy időpontban ne rendezzenek bulit.