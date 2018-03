Pinokkió kalandjai, avagy egy darab beszélő fa életre kel

Világszerte ismert mesét mutat be ma 15 órai kezdettel a szekszárdi Deutsche Bühne Ungarn. Pinocchio, azaz Pinokkió a darab címe, mely Carlo Collodi műve alapján készült, Peter-Jakob Kelting és Jürg Schlachter színpadra alkalmazásában, Claudia Nowotny rendezésében.

A történet jól ismert. A fabábu, Pinokkió meglehetősen szemtelen kisfiúra sikeredik. Alig faragja készre őt édesapja, Geppetto, az ügyes kezű és bölcs asztalosmester, Pinokkió máris kiölti rá a nyelvét. Aztán édesapja járni is megtanítja, de a „gyermek” az iskola helyett inkább merészen nyakába veszi a nagyvilágot, és sok–sok izgalmas, ám egyúttal veszélyes és elgondolkoztató kalandban lesz része. Míg aztán elkezd neki hiányozni édesapja…

Amikor végül egy cápa gyomrában rátalál Geppetto mesterre, addigra már sok tapasztalat és tanulság van a tarsolyában. Amiképpen a nézők is gyarapodnak ugyanezen erényekkel.

Pinokkió története az élvezeti társadalom kínálta szórakozások valódi árját állítja szembe azzal az örömmel, amiben akkor lesz részünk, ha szeretteinkért felelősséget vállalunk és bizalmat szavazunk nekik.

Carlo Lorenzini néven született a szerző

A darab szerzője, Carlo Collodi eredetileg Carlo Lorenzini néven született 1826-ban Firenzében. Miután gyermekkora nagy részét Collodi településen töltötte, innen is vette írói álnevét.

A mult-kor.hu közli, hogy tanulmányait egyházi iskolában végezte, majd 1848-ban beállt önkéntesnek a szárd-piemonti hadseregbe és harcolt a Habsburgok ellen Curtatone és Montanara mellett. Lapokat alapított, majd később írt négy vígjátékot és két regényt is, de ezek nem arattak különösebb sikert.

Egy gyermekújság kezdte folytatásokban közölni

Az 1870-es évek közepétől ismét témát és műfajt váltott, figyelmét és érdeklődését ettől kezdve a gyermekirodalom kötötte le. 1881-től a Giornale dei bambini című gyermekújság kezdte folytatásokban közölni a Storia di un burattino – Egy bábu története – című művét, amelynek főhőse Pinokkió, egy életre kelt fabábu. 1883-ban könyv alakban is megjelent Pinokkió kalandjai címmel. 1892-ben angolra is lefordították, s a fabábu története megkezdte világhódító útját.

De ezt Collodi már nem érhette meg: 1890. október 26-án szülővárosában, Firenzében elhunyt. Magyar nyelven viszonylag későn, 1926-ban jelent meg első alkalommal a meseregény, akkor Tuskó Matyi kalandjai szárazon és vízen címmel. A következő, 1928-as változat a Fajankó, a fából faragott paprikajancsi tanulságos és vidám históriája címet viselte. Végül az 1940-es kiadás tért vissza a főhős eredeti nevéhez, így: Pinocchio kalandjai. Egy kis fabáb története.

Claudia Nowotny már régi ismerős Szekszárdon

Claudia Nowotny, a mesejáték rendezője régi ismerős a megyeszékhelyen. A bautzeni színház igazgatója már 1992 októberében, azaz immár huszonhat éve bemutatkozott a szekszárdi DBU-ban, a Damenbekanntschaften – Női praktikák – című darab rendezőjeként. Egy évre rá a Die Dreigroschenoper – A háromgarasos opera – színre vitelével aratott megérdemelt sikert. Ezután még nagyobb feladat várt rá az intézményben: 1997. május közepétől 1998 május 31-ig a Magyarországi Német Színház megbízott igazgatói tisztét látta el. Távozásakor azt nyilatkozta: – A szívem egy darabja itt marad. Furcsa, de otthon, Bautzenben biztos honvágyam lesz a szekszárdi színház, a társulat után.

Claudia Nowotny 2010-ben is járt Szekszárdon, ekkor az Oskar legt ein Ei – Oszkár tojást rak – című mesét rendezte. Most a műfaj ugyanaz.

Több korosztálynak is szólhat a darab

– Minden évadban tervezünk egy mesejátékot – adott tájékoztatást lapunknak Lotz Katalin, a Deutsche Bühne Ungarn igazgatója.

– Azért esett a választás éppen a Pinokkióra, mert ezt a művet vagy már eleve ismeri minden gyermek, vagy megismerheti könyvekből, magyarul és németül is. De a szülők, nagyszülők generációjának is egyik kedvence, nemcsak olvashatták, de láthatták is rajzfilmen és filmen is. Így egy-egy előadásunk közönsége egyszerre több korosztályt is képviselhet. Szeretnénk rávezetni a gyermekeket arra, hogy mi napjainkban is az igazi érték. A kísértés mindig nagy, mint tudjuk, Pinokkió is ezért mellőzi kötelezettségeit. De számos megpróbáltatás után levonja azt a tanulságot – már valódi kisgyermekként –, hogy felelősséget kell vállalnunk egymásért és így élhetünk szeretetben egymással.

Pinokkió szerepében Paula Donner látható, rajta kívül a közönség Melissa Hermann, Boglári Tamás és Zakariás Máté alakításainak tapsolhat.