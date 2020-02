Plagizálták is Baka István szekszárdi költőt

Baka Istvánról beszélgettek az irodalmi teadélutánon, melyen Baka Tünde, a költő özvegye, Baka Ágnes, lánya és Baka Zsuzsanna, testvére is részt vett hétfőn a megyei könyvtárban.

Hozd el kedvenc Baka István-versedet, és beszélgess, teázz együtt Orbán Györggyel, Gacsályi Józseffel és Dicső Zsolttal a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtárban – szólt a felhívás. Dicső Zsolt, a könyvtár munkatársa azért megjegyezte: az asztalon is vannak könyvek, ha valaki elfelejtett hozni. Bakával a résztvevők közül majdnem mindenki találkozott., és van egy-egy történetük vele kapcsolatban.

Dicső Zsolt a Székelyek című Baka-vers kapcsán mesélt egy anekdotát. Dinnyés József zeneszerző náluk aludt. Nem voltak már szomjasak, és ilyenkor az ember elkezdi megváltani a világot, s tették ezt a könyvespolcnál. Dinnyés odanézett, és kiszúrta a Baka-köteteket. Kivett egyet, fölcsapta, és a Székelyeknél nyitotta ki. Azt mondta: az egyik kedvencem, tudod, hogy megzenésítettem? És a család legnagyobb örömére hajnal kettőkor elénekelte.

Baka Tündének az jutott eszébe a versről, hogy szájról szájra terjedt határon túl, és szerzőt már nem is tudtak hozzá. Egyszer csak megjelent a Somogy című folyóiratban Fodor Géza néven. Tehát plagizálta valaki, merített a nagy népkincsből, és így jelent meg. Nem Fodor adta közre, de nem is tiltakozott. Úgyhogy a Somogynak helyesbítenie kellett.

Gacsályi József szekszárdi költő a Halál-boleró című költeményt emelte ki. Annak idején fönt a zeneműtárban kezdtek el beszélgetni a középkori irodalomról, aztán a kor zenéjéről. Volt pár régi zenelemez, azokat föltette, és szó esett a haláltáncról is. Így került sorra Baka Halál-bolerója, mely egyik kedvenc verse lett – már csak azért is, mert azokban az időkben ő is így fogta föl a halált. A vers daktilusból és spondeusból áll, formája kísértetiesen hasonlít a hexameterre, de nem az, csak a hexameter egyik kisöccsének tekinthető. A magyar nyelv talán az egyetlen olyan, amelyik képes bármelyik versformára. Gacsályi József csodálkozik, hogy a Halál-boleró című Baka István-verset még senki nem próbálta megzenésíteni.