Reisz Ilona kedvence a portré

Kiváló portréfestő a simontornyai származású Reisz Ilona, aki jelenleg Székesfehérváron él. Képeinek állandó bemutatási lehetőséget nyújt egy szintén Tolna megyei gyökerekkel rendelkező étteremtulajdonos Budapesten.

Egy Tolna megyei származású budapesti étteremtulajdonosnak köszönhetően állandó kiállítása van a fővárosban Reisz Ilonának. Ő is Tolna megyei gyökerekkel rendelkezik. Testvére volt az öt éve elhunyt simontornyai festőművész, Reisz Tamás. Csak 37 évesen fogott ecsetet úgy igazán Reisz Ilona, ma a legjobb portréfestők között tartják számon. Bonyolította az életét egy válás is, ami után – húsz évvel ezelőtt – két gyermekével Székesfehérvárra költözött. Akkor rendezte addigi lakóhelyén az első kiállítását, mellyel tulajdonképpen elbúcsúzott Simontornyától.

– Mi gátolta a művészi pályán való elindulásban?

– Rajztanárnőm, Boros Eszter unszolására jelentkeztem ugyan Pécsre, a Képzőművészeti Szakközépiskolába – mondja –, de a felvételim nem sikerült. Budapesten érettségiztem a Kulich Gyula Ruhaipari Szakközépiskolában. Aztán Simontornyán ruhák tervezésében, megvarrásában kamatoztattam – ha lehet ezt mondani – művészi tehetségemet.

– De mégis rátalált az igazi hivatására…

– Először tájképeket festettem. Az első bemutatkozásom Simontornyán a Kézműves szakkör szervezésében történt, Tóth Mihályné segítségével. A bátyám, Reisz Tamás tudta, hogy iskolás koromban jó portrékat rajzoltam. Az ő biztatására festettem meg először a családom tagjait. Volt egy közös kiállításunk Tolnán; azt az anyagot ott mutattam be. Utána következtek a megye hírességei: Lázár Ervin, Illyés Gyula és Simontornya díszpolgárai. S aztán tovább tágult a kör Diana hercegnőig, II. János Pál pápáig és számos jellegzetes karakterportréig. Tagja lettem a Bárkának és más művészeti közösségeknek. Öt évvel ezelőtt kaptam egy lehetőséget Budapesten, állandó kiállításon mutathatom be festményeimet. Bár érkeztek meghívások, de mostanában nem is vállalok más tárlatot.

Tájkép is készül

Esetenként megrendelésre is fest portrét. Néha kikapcsolódásképpen tájképet, csendéletet is készít, de Reisz Ilona kedvence a portré maradt.

– Párommal, akivel 15 éve vagyunk együtt, sokat kirándulunk – mondta. – Gyönyörködünk a természetben, és igyekszünk megörökíteni fotókon minden emlékünket. Terveim szerint majd ezekből az emlékekből is festmények születnek.

Számos alkotói pályázat díjazottja

Reisz Ilona 1960-ban született Budapesten. Simontornyán nőtt fel, Budapesten érettségizett, aztán ruhatervezéssel foglalkozott. Festeni 1997-ben kezdett. Autodidakta módon képezte magát. Elsősorban portrékat készít. Puszta kézzel, ujjheggyel többet dolgozik, mint ecsettel. Fontos számára a készülő festmény megérintése, közvetlen módon történő igazítása. Meghitt érzelmeket közvetítő képeit szereti a közönség. Számos alkotói pályázat díjazottja.

Eddigi kiállításai: Simontornya (1997), Tolna (1998), Pálfa (1998), Pécs (1999), Polgárdi (1999), Székesfehérvár (2002), Budapest (2008), Székesfehérvár és Eger (2009), Szekszárd (2010), Várpalota (2010), Pécs (2010), Monor (2010), Székesfehérvár (2011). Állandó kiállítása Budapesten, a Kacsa étteremben látható.