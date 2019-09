Rocktörténeti csemegékkel is szolgál majd a megyei múzeum

Gúzsba kötve táncolni címmel olyan előadás-sorozatot indít a Wosinsky Mór Megyei Múzeum, amely valószínűleg sokak érdeklődésére tart számot. A talkshow vendége lesz Schuster Lóránt, Balázs Fecó és Nagy Feró is.

Az ősz a megyei múzeum életében mindig kiemelt időszak, így lesz ez most is. Ódor János Gábor igazgató tájékoztatása szerint a jól bevált programok mellett újdonságra is számíthatnak a látogatók. – A középkorosztályt igyekszünk megszólítani, amely a munka és általában a nagy leterheltség miatt nehezebben szakít időt a múzeum látogatásra. A most divatos retrót meglovagolva indítjuk el a Gúzsba kötve táncolni című A Kádár-rendszer könnyűzenei legendái alcímet viselő nyitott talkshow-nkat – mondja az intézményvezető.

A nyitó alkalom vendége szeptember 11-én Schuster Lóránt lesz, majd októberben Balázs Fecó, novemberben Nagy Feró, decemberben pedig Török Ádám látogat Szekszárdra. 2020 februárjában várhatóan Révész Sándor, márciusban Tolcsvay László, áprilisban Kóbor János lesz a vendég, májusban pedig Korda György. Mivel a felsorolt művészek mindegyike igen aktív, a múzeum a műsorváltozás jogát fenntartja, most azonban úgy néz ki, hogy minden hónap második szerdájára teszik ezeket az alkalmakat. Az első előadás ingyenes lesz. A helyszín várhatóan a múzeum könyvtárterme, ám ha valóban nagy érdeklődés mutatkozik, akár a Vármegyeházába is átkerülhet a rendezvény.

A zenészekkel dr. Csatári Bence rocktörténész beszélget, aki a magyar zenekarokat és zenei életet illetően több könyvet is jegyez. Az egyik a címe megegyezik disszertációjának címével is: Az ész a fontos, nem a haj. Rendelkezik levéltáros múlttal is, így a történelmi háttér mellett a forrásokat is jól ismeri, és nem mellesleg már volt a múzeum vendége. A talkshow-n a közönség tagjai is kérdezhetnek a zenészektől.

Több visszatérő előadó lesz a Múzeumi esték sorozatban, amely a legrégebb óta, huszonöt éve fut a megyei múzeumban. Hat alkalommal várják az érdeklődőket, és mint azt a rendszeres látogatók megszokhatták, most is érdekes téma, a történelem hírhedt gyilkosságai köré szerveződnek az előadások.

Ódor János Gábor arról is beszélt, hogy szeretnék, ha a középiskolások is mind nagyobb számban érdeklődnének eseményeik, előadásaik iránt. Kiderült, hamarosan lesz múzeumi tanévnyitó, valamint, hogy az intézmény készül a Múzeumok Őszi Fesztiváljára. Az országos rendezvény sorozat a világ csodáival, a felfedezések korával foglalkozik, a cél pedig, hogy kimozduljanak az épületből és mind többek figyelmét irányítsa rá érdekes helyszínekre.