Sári cica a megyei könyvtár arca lett

Sári olvas. Sári rejtvényt fejt. Sári könyvet ajánl. Sári egy macska. Sári olyan négylábú, aki másfél éve a megyei könyvtárat választotta lakhelyül.

Lassan másfél éve már annak, hogy Darvasi László előadása közben besétált Szekszárdon a megyei könyvtár épületébe egy szép, foltos cica. A négylábú körülnézett, és úgy döntött, a bibliotéka éppen megfelelő otthon lesz hátralévő és remélhetőleg hosszú életére. Tette mindezt a macskákra jellemző felsőbbrendűséggel és magabiztossággal. Persze – teszi hozzá Liebhauser János igazgató – ha nincsenek a lelkes támogatók, azaz könyvtárosok, ez a kaland mégis csupán egy rövid és feledhető közjáték lett volna.

A szeretetre méltó jószág azonban hamar belopta magát a könyvtár dolgozóinak és látogatóinak szívébe. Épp ezért eleinte nevet sem adtak neki, a könyvtárosok attól tartottak, hogy a cica mégiscsak odébb áll, vagy a városközpont adottságaiból adódó rémség történik vele. De szerencsére nem történt, az őszi csatangolásokból hazatérő sáros macskalány pedig a Sári nevet kapta.

Az olvasók közül vannak, akik a rajongásig szeretik, így Sári lényegében önfenntartó. Adományokat, eleséget is kap, a könyvtár pedig felelős állattartó, hiszen a macska megfelelő orvosi ellátásban részesül, és ivartalanították. Mára teljes értékű munkatárs, akinek – nem vicc, na jó, mégis az – munkaköri leírása is van. Ebben szerepel a marketingtevékenység, Sári lényegében az intézmény arcává vált.

Liebhauser János szerint a számukra fontos eseményekkel könnyebb bekerülni a sajtóba, olvasókat lehet invitálni a könyvtárba, ha a Facebook-posztban a fent említett négylábú szerepel. – Bele is találtunk a trendbe, hiszen egyre több közintézménynek van házi kedvence. Ugyanakkor a városi lét is hozza ezt, hiszen egy szerethető kisállat visszavisz minket a természet közelségébe – állítja az igazgató.

Az új „marketinges” beleillik a zöldkönyvtári törekvésekbe

Sári tevékenysége rímel a könyvtáréra, hiszen közösséget teremt, otthonosabbá válik általa a bibliotéka. A remélt új épület is azt kívánja, hogy az intézmény olyan feladatokat vállaljon, amelyektől színesedik a könyvtár arca. Ennek egyik eleme lehet a zöldkönyvtár, amely nem mellesleg létező titulus, és amely egyrészt megjelenhet építészeti gesztusokban, ugyanakkor, ami ennél is fontosabb, a gondolatiságban.

A folyamat Liebhauser János szerint akkor kezdődött, amikor Baka György, a Zöldtárs Alapítvány vezetője beszerzésre ajánlott egy könyvet. Azóta folyamatosan alakítják a virtuális könyvtárat, amely jól kereshető lesz, és amelybe olyan kötetek kerülnek, amelyek kapcsolódnak a környezetvédelemhez. Emellett például a gyermekkönyvtárban alakult madárbarát klub is előremutató. És ebbe a sorba illeszkedik bele Sári cica is. Az intézmény és az itt dolgozók amellett, hogy együttműködéseikben és működésükben is törekednek a környezettudatosságra, általában nyitottak a világ dolgaira.

A munkaköri leírása

A megyei könyvtár posztjai közül az egyik legkedveltebb Sári cica munkaköri leírása volt tavaly. Az igazgató által hitelesített okmány szerint Sári könyvtári, terápiás macska, akinek minden könyvtári dolgozó a közvetlen beosztottja, helyettese ellenben nincs.

Kötelessége a munkatársak feladatainak irányítása és ellenőrzése, azaz a reggeli szemle, a takarítási műveletek ellenőrzése és a számítógép egerének megtámadása. Számítógépes ismereteit emellett a billentyűzeten történő sétával bővíti szigorúan akkor, amikor nyitva van egy dokumentum. Marketingfelelősként a könyvtár arca, fotózáskor aktívan együtt kell működnie a fotóssal. Elvárás az olvasóbarát viselkedés és a nyugodt természet tanúsítása a simogatókkal szemben.

Tevékenységi körébe a korlátlan pihenés éppúgy beletartozik, mint a kapcsolattartás más civilekkel, azaz más macskákkal a könyvtár épületén kívül. Kiemelt juttatásként teljes ellátást kap, valamint a dolgozók, látogatók szeretetét.

Borítóképünkön: Kaposi Ildikó, a könyvtár munkatársa szívébe is hamar belopta magát Sári cica