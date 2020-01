Segítettek feltámasztani papírsírjából a verset

A Tolnai Kulturális Központ tizenkettedszer rendezett Vers- és Prózamondó Fesztivált a magyar kultúra napja alkalmából.

– Mi a szavalás? A vers föltámasztása papírsírjából. – Ezzel a Kosztolányi-idézettel nyitotta meg a Tolnai Kulturális Központ által tizenkettedszer rendezett Vers- és Prózamondó Fesztivált Koncz Jánosné, az esemény zsűrijének elnöke, pénteken délután, a tolnai MAG-Házban. A magyar kultúra napja alkalmából meghirdetett seregszemlére idén 25 diák érkezett, Tolnáról, illetve Bo­gyiszlóról. Ezúttal nemcsak alsó tagozatos, hanem felsős tanulók is felléptek.

Az utóbbi években egyre több kortárs alkotótól választanak műveket a diákok, illetve tanáraik. Ezt mutatja többek között az is, hogy idén Lackfi János: Lányok dala című versét három résztvevő is előadta. Ha már magyar kultúra napja, akkor zömében magyar versek, prózák hangzottak el, de idén két diák is a népszerű svéd költőnő, Ingrid Sjöstrand versét szavalta. A zsűrit két nyugdíjas pedagógus, az elnök Koncz Jánosné mellett Hornokné Dévai Edit, valamint Vajda Tibor, a Tolnai Kulturális Központ vezetője alkotta. Utóbbi az eredményhirdetés előtt néhány praktikus szakmai tanáccsal látta el a versmondókat, illetve felhívta a figyelmet a gyerekek korának megfelelő vers választásának fontosságára.

Bár az esemény nem verseny, hanem a vers ünnepe volt, a zsűri díjazta a legjobbnak tartott előadókat. Az alsó tagozatosok között a vers kategóriában 1. lett Lakatos Larissza Fruzsina (Tolna, Széchenyi), 2. Reizer Petra Kamilla, 3. Péter Krisztina és Vaszkó Péter Pál (mindhárman Tolna, Wosinsky).

Az alsós prózamondók közül Haász Adrienn (Széchenyi) kapta az első díjat. Különdíjban részesült a verselők közül Földesi Csenge (I. István, Mözs), a prózamondók közül Nagy Zoltán (Bogyiszló).

A felsősöknél vers kategóriában Vajda Lara lett az első. 2. Pócsi Panna, 3. Orbán Gábor (mindhárman Wosinsky). A prózamondók közül Mikula Esztert (Széchenyi) ítélték a legjobbnak.

A Civil Voks Tolnai Egyesülete különdíját Tédió Nóra (Wosinsky) kapta. A magyar kultúra napja tiszteletére rendezett tolnai program aznap a „Tajtékos ég” című Radnóti-esttel zárult, a MAG-Házban. A Tolnáról elszármazott, Budapesten élő Strich Lászlóné (vers) és Füri Rajmund (ének-gitár) kiváló előadásában több mint húsz Radnóti vers hangzott el, szép számú közönség előtt.