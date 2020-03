Sikeresek a kis művészek: Flóra, Orsolya és Bíborka

Vigyázz a madárra. Ennek a gondolatnak, mint témakörnek az ihletésére születtek meg azok az alkotások, melyek Nyírbogdányban, a Nemzetközi Képzőművészeti Találkozó és Kiállítás alkalmával várták a közönséget. A helyi Kazinczy Ferenc Baptista Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola – önkormányzattal és képviselő-testülettel közös – felhívására 244 alkotás érkezett a megcélzott korosztálytól, azaz a hat és tizennyolc év közötti diákoktól.

Mint azt Szilágyiné Sinka Zsuzsanna intézményvezető lapunknak elmondta, többek között Hernádnémeti, Kecskemét, Nyíregyházán, Nyírlugos, Nyírbogdány, Pécs és a floridai Sarasota fiataljai is jelentkeztek műveikkel. A 244 alkotásból végül is – a zsűri értékelése alapján – tizenöt díjazott és tizenkét különdíjas munka kapott helyet a paravánokon. Ami pedig Tolna megye szempontjából a lényeg: Lehőcz Bíborka, Szigeti Flóra és Temesi Orsolya révén a három szekszárdi művészpalánta tehetségről tanúskodó, nemesfémet érő rajza is szó szerint színesítette a kiállítást. A Szekszárdi Garay János Általános Iskola és AMI tanulói egyébként, felnőtt kísérőikkel együtt, összesen nyolcan – Pekari Bernadett igazgatónak, a Szekszárdi Tankerületi Központnak, Sióagárd önkormányzatának és Perjés Csaba vállalkozónak köszönhetően – a helyszínen, azaz Nyírbogdányban töltekezhettek fel a nemzetközi képzőművészeti találkozó önfejlődést is serkentő légkörével.

– Képzőművészeti tagozatos növendékeink különböző – akvarell, akril, grafika és vegyes – technikákkal készültek a megmérettetésre – adott tájékoztatást Fehér Balázs rajz szakos tanár. – Tíz pályamunkát választottunk ki a megmérettetésre kolléganőmmel, Kapots Ildikóval együtt. Büszkeséggel töltött el bennünket, hogy közülük három tanuló munkáját tartotta a szakmai zsűri olyan színvonalúnak, amely nemzetközi elismerésben részesülhetett.

A prof. dr. habil Szepessy Béla grafikusművész, Lukács Gábor festőművész, B. Orosz István festőművész, grafikus alkotta bíráló bizottság döntése alapján az 1-2. osztályos korcsoportban első helyezést ért el Lehőcz Bíborka, akit Kapots Ildikó készített fel. Az 5-6. osztályos korcsoportban harmadik lett Szigeti Flóra, az 5. középiskolás korcsoportban pedig Temesi Orsolya végzett az élen. Mindkettőjüknek Fehér Balázs a felkészítője.

A dobogós szekszárdiak értékes díjakat is átvehettek és figyelemmel kísérhették az élményt jelentő ünnepi műsort is: a művészeti tagozatos diákok moldvai csángó táncát, a drámatagozatos diákok előadását, a zene tagozatosok furulya- és zongorajátékát. Végezetül valamennyi jelenlévő elénekelte a Vigyázz a madárra című, közismert dalt is.

A történet ezzel – remélhetőleg – még nem ér véget. Ugyanis Szilágyiné Sinka Zsuzsanna azt is közölte: a tervek szerint jövőre, az ilyen téren is mindig segítőkész önkormányzat támogatását megszerezve, szándékukban áll Nyírbogdányban egy országos merítésű művésztelepet életre hívni. A helyszínen a most első díjazott gyermekek a meghívók költségén vendégként tölthetnének egy hetet, neves alkotóktól eltanulva a mesterfogásokat.

Borítóképünkön: Prof. dr. habil Szepessy Béla, Temesi Orsolya, Szigeti Flóra és Lehőcz Bíborka az eredményhirdetés után