Spiróval ünnepelték a széppróza napját

A Könnyü László Városi Könyvtár lapunkhoz eljuttatott közleményében arról tájékoztatott, hogy a Magyar Széppróza napján, kedden, Spiró György Kossuth- és József Attila-díjas író, költőt látták vendégül. Az irodalomtörténeti és színházi kérdésekben is rendkívül tájékozott írótól sok érdekességet lehetett megtudni hajdani és kortárs alkotókról, legendás színészekről, és természetesen saját műveinek történetéről is. Mint írták, az est résztvevői közül bizonyára sokakban új érdeklődés ébredt a sokoldalúan képzett, műveiben is széles látókörű, emberileg rokonszenves irodalmár, az irodalomtudományok kandidátusa írásai iránt. A Magyar Írószövetség kezdeményezésére két éve ünnepeljük a Magyar Széppróza Napját Jókai Mór születésnapján.

Borítóképünkön Spiró György