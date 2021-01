Száz éve született Mészöly Miklós

Holnap lenne száz éves az 1945 utáni magyar próza meghatározó alakja, Szekszárd szülötte, a város egyetlen Kossuth díjas írója, Mészöly Miklós. Tiszteletére a város, a Mészöly Miklós Egyesülettel közösen emlékévet hirdet, melynek során az egész Kárpát-medencében megemlékeznek róla.

Irodalomtudósok úgy emlegetik, ő volt az írók írója. Akit, lehet, hogy a nagyközönség kevésbé ismer, de nincs olyan, számottevő, jelentős irodalmi tevékenységet folytató író Magyarországon, akinek ne lenne kötődése hozzá. Ő saját generációjában szakmailag társtalan volt, de az őt követő generációk tagjai mind kötődnek hozzá.

Az egyik legeurópaibb kitekintésű magyar író volt, aki ugyanakkor szorosan kötődött szülővárosához. Írásaiban ott vannak a szekszárdi emberek, házak, utcák, terek. Első két nagy regényét, Az atléta halálát és a Saulust a város zajától távol, a Porkoláb völgyi tanyájában írta, későbbi korszakában pedig, amelyben úgy emlegetik, mint a Pannon próza Mészölye, egy sajátságos dél-dunántúli, szekszárdi legendáriumot teremtett. A Megbocsátás beazonosítható szekszárdi motívumokkal, szekszárdi nevekkel van tele, az 1986-ban kiadott Volt egyszer egy Közép-Európa novelláiban pedig minduntalan a városban járunk.

Modern író volt, írásaiban olyan motívumok, gesztusok jelennek meg, amelyek a legmodernebb irodalmi törekvéseket jellemezték. Tanult és tanított. Az őt követő író generációk tagjai mind kötődtek hozzá, hozzá mentek tanulni, s Mészöly, aki nagyon figyelte, hogy mi történik körülötte, a világban sokat tanult tőlük is. Viszont soha nem volt magamutogató, kapcsolatteremtő, úgy mondták, nem tudta magát eladni. Nem csak írásai voltak talányosak, kemények, tömörek, szikár volt testileg, és lelkileg is. Egyébként lassan indult íróként is. Mint fiatal jogászdoktor 43-ban a háborúban találta magát. Frontszolgálat, majd hadifogság, utána sok állás, még malomellenőr is volt, s csak 1947-ben lett lapszerkesztő. Megjelent első könyve, s rögtön szilenciumra ítélték. Gyerekmeséket írt, bábszínházi adaptációkat, majd 56 után, mikor még nem szilárdult meg a kultúrdiktatúra, megjelent a Sötét jelek című elbeszéléskötete, de ez is a korszak hivatalos ízlésének elfogadhatatlannak bizonyult, s újabb kényszerű szilenciumot eredményezett. A hatvanas évek első felében bemutatják drámáját, Az ablakmosót, de két előadás után leveszik és letiltják, Az atléta halálát csak azért adják ki, mert már megjelent francia nyelven, s készül a német kiadás is.

Mészölyt végig ellenzéki gondolkodásmód vezényelte, ő volt 1993-ban a Demokratikus Charta egyik hazai szóvivője, írásai nem nagyon jelentek meg a rendszerváltásig. Akkor, 1990-ben viszont megkapta a Kossuth-díjat.

Szekszárdra mindig eljött, ha hívták. A Szüreti napok egyik eseménye volt az N. Horváth Béla szervezte író és diplomata találkozó, amelynek betegségéig állandó részvevője volt.

Polcz Alaine, Mészöly Miklós özvegye 2003-ban Szekszárd városának ajándékozta közös budapesti lakásuk berendezési tárgyainak valamint könyvtáruknak nagy részét. Ezzel megteremtette a szekszárdi Mészöly Miklós Múzeum, az Irodalom Háza alapjait.