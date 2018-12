Ezt játsszák Tolna megye mozijai!

Nem tudod eldönteni, mivel töltsd a délutánjaid? Talán tudunk segíteni! Összeszedtük, hogy mit játszanak a héten a megye mozijai, hátha találsz valamit, ami neked is tetszik.

December 13-19. 14:30:

A Grincs /The Grinch/

amerikai családi animációs film, komédia, 90 perc, 2018, 6+

Szereplők Grincs (hang) – Benedict Cumberbatch

Donna Lou Who (hang) – Rashida Jones

Groopert (hang) – Tristan O’Hare

Izzy (hang) – Scarlett Estevez

Az Illumination nyolcadik egészestés animációs filmje A GRINCS, amely Dr. Seuss közkedvelt karácsonyi klasszikusa alapján készült. A Grincs egy cinikus, zsémbes zöld szőrmók története, aki el akarja lopni a karácsonyt, ám végül egy kislány őszinte ünnepi lelkesedése szívhez téríti. Vicces és szívmelengető történet a karácsony lényegéről és az optimizmus megtörhetetlen erejéről. A Grincs magányosan éldegél barlangjában a Kobak hegyen, egyetlen társasága hűséges kutyája, Max. A barlang tele van mindenféle találmánnyal és szerkentyűvel, melyek a házigazda mindennapi kényelmét szolgálják, így a Grincs csak akkor látja szomszédait Kifalván, amikor kifogy az élelemből. Kifalva minden évben karácsonykor megzavarja hősünk magányát az évről évre egyre nagyobb, fényesebb és hangosabb ünnepléssel. Amikor a Kik bejelentik, hogy idén háromszor nagyobb lesz a karácsony, a Grincs rájön, hogy csupán egy módon biztosíthatja a csendet és a békességet: el kell lopnia a karácsonyt. Úgy dönt tehát, hogy Mikulásnak adja ki magát, sőt, terveihez csapdába ejt egy nyafka rénszarvast is, hogy legyen, aki húzza a szánját. Eközben odalent Kifalván Cindy-Lou Ki, egy kislány, akiben túlcsordul a karácsonyi vidámság, a barátaival azt tervezi, hogy csapdába ejti a karácsonyi köreit rovó Mikulást, hogy megköszönhesse neki a sok segítséget, amit túlterhelt édesanyjának nyújt. Ahogy közeledik a karácsony, félő, hogy a jó szándékú terv ütközni fog a Grincs jóval ármányosabb ügyködésével….

Vajon Cindy-Lounak sikerül végre találkoznia a Mikulással? És vajon sikerül-e a Grincsnek egyszer s mindenkorra elnémítani a Kik karácsonyi jókedvét? Decemberben kiderül!

December 13-14. 19:30 és 16-19. 17:00:

BÚÉK

magyar dráma, vígjáték, 2018, 16+

Szereplők Alíz – Szávai Viktória

Kristóf – Mészáros Béla

Saci – Bata Éva

Gábor – Hevér Gábor

Márk – Lengyel Tamás

Fanni – Törőcsik Franciska

Döme – Elek Ferenc

Szilveszter éjjelén bármi megtörténhet. Jó is, rossz is, furcsa is. Egy baráti társaság úgy dönt, hogy egy játékkal fűszerezi meg a bulit: egész este mind a heten úgy telefonálnak és írnak vagy fogadnak üzeneteket a mobiljukon, hogy a többiek is láthassák, hallhassák őket. És ezzel el is kezdődik a hazugságok, átverések és simliskedések hosszú sora. Mert igazából mindenkinek van egy (vagy több) titka, szégyellnivalója, másik szerelme, másik élete… és hazudni általában könnyebb, mint őszintének lenni. Persze csak addig, míg le nem bukik az ember.

Goda Krisztina a Csak szex és más semmi óta különösen sikeres hazai filmek rendezője, régi alkotótársával, Divinyi Réka forgatókönyvíróval és néhány nagyon ismert, nagyon tehetséges színész segítségével kelti életre a csupa fordulattal, meglepetéssel teli szilveszter éjszaka eseményeit.

December 13-14. 17:00:

Gyémánthajsza /Siberia/

amerikai romantikus thriller, krimi, 104 perc, 2018, 16+

Szereplők Lucas Hill – Keanu Reeves

Pyotr – Boris Gulyarin

Raisa – Veronica Ferres

Lucas Hill gyémántkereskedő és a legjobb a szakmájában. Miután egy északi kisvárosba utazik, hogy üzletet kössön egy kétes hírnevű vállalkozóval, rájön, hogy a tét most sokkal nagyobb, mint eddig bármikor. Bár nem tudott róla, de a nála lévő gyémántok eredete igencsak megkérdőjelezhető, és miután erre a vevő is rájön, Hill élete veszélybe kerül.

December 16-19. 19:30:

A ház, amit Jack épített /The House That Jack Built/

dán-francia-német-svéd horror-dráma, thriller, 155 perc, 2018, 16+

Szereplők Jack – Matt Dillon

Verge – Bruno Ganz

lady – Uma Thurman, Siobhan Fallon Hogan, Sofie Grabol

A hetvenes-nyolcvanas évek Amerikájában követjük Jack (Matt Dillon), a sorozatgyilkos öt gyilkosságának történetét. A kiemelkedő intelligenciájú férfi maga mesél a tizenkét év leforgása alatt megtörtént, tetszőlegesen kiválasztott rémtetteiről, sorozatgyilkossá érésének állomásairól. Az epizódok között társa a beszélgetésben Verge, vagyis Vergilius (Bruno Ganz), amely utalás Dante Isteni színjátékában az alkotót a Pokolba kalauzoló költőre.

A ház, amit Jack épített világpremierje a világ legrangosabb filmfesztiválja, az ‘A’ kategóriás cannes-i seregszemle hivatalos programjában volt. A kortárs európai film legnagyobb hatású rendezője, Lars von Trier ezzel az alkotással tért vissza Cannes-ba, ahol korábban a Melankóliával Arany Pálmát nyert. Lars von Tier (Táncos a sötétben, Dogville – A menedék, A nimfomániás 1-2., Antikrisztus, Melankólia) újabb, közönségét erősen megosztó alkotásának főszerepében az Oscar-, Golden Globe- és BAFTA-díjra jelölt Matt Dillon (Vén rókák, Keresd a nőt!, Vad vágyak, Gyönyörű lányok, Ütközések, Wayward Pines) nyújt hátborzongató alakítást. Világsztárok láthatók a további szerepekben is, mint az alakításaiért számos díjjal elismert Bruno Ganz (Berlin felett az ég, A bukás – Hitler utolsó napjai, A felolvasó), az Oscar-, Golden Globe- és BAFTA-díjra jelölt Uma Thurman (Ponyvaregény, Batman és Robin, Kill Bill-filmek, A nimfomániás 1-2.), a Golden Globe-díjra jelölt Riley Keough (Magic Mike, Mad Max – A harag útja, Logan Lucky – A tuti balhé), Siobhan Fallon Hogan (Forrest Gump, Man in Black – Sötét zsaruk, Dogville – A menedék, Miért éppen Minnesota?), vagy Jeremy Davies (Millió dolláros hotel, Solaris, Dogville – A menedék, Lost – Eltűntek, A törvény embere, Álmosvölgy legendája, Twin Peaks).

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

December 13 és 15-16. 16:00:

Lengemesék 2 – Tél a nádtengeren

magyar rajzfilm, 70 perc, 2018

A Lengemesék tavaszi, és nyári kalandjai után ezúttal őszi-téli mesék várják a legkisebbeket. Ősszel a Nádtengeren a költöző madarakat búcsúztatják. Az Afrika felé tartó fecskeraj szállást kér éjszakára, ám a csapatból az egyik fiatal fecske megbetegszik. Vilkó meg akarja gyógyítani a fecskét, és ebben az sem tartja vissza, hogy a Nádtengeren nincs olyan gyógyszer, ami erőt tudna önteni a legyengült kismadárba. A Nádtenger lakóit a szomszédos tóban túlságosan elszaporodó patkányok is veszélyeztetik, s ehhez a lengéknek össze kell fogniuk a környék lakóival, mások mellett még ellenségeikkel, a harácsokkal is. Közben hűl az idő, egyre több állat költözik melegebb vidékre, vagy kezdi meg tavaszig tartó téli álmát. A lengék kitakarítják és előkészítik téli szálláshelyüket, a szigeten álló vén fűzfa odvát. A tél beálltával pedig a Nádtenger lakóinak egy része is álomba szenderül, míg a lengék élvezik az évszak adta előnyöket és várják a tavaszi kikeletet.

A Lengemesék 2. történetében Füttyös Vilkón kívül szerepet kapnak a régi barátok, elsősorban Lile, a kedves, barna hajú lengelány; Rence Ervin, a szigorú őrparancsnok; a lengék uralkodója, a bölcs Sulyom király; Táltos, a kecskebéka fiú, Vilkó barátja, akinek egy régi sérülés miatt nem fejlődött ki az egyik lába; valamint a környék állatai, régi és új ellenségek és szövetségesek: harácsok, vízi patkányok, őzek, vaddisznók.

A 2017-ben nagy sikerrel bemutatott első rész után kerül a mozikba Berg Judit József Attila-díjas író (Rumini, Két kis dínó, Maszat, Hisztimesék) meseregényének egészestés folytatása, a Nádtenger és apró hősei őszi és téli életéről. Berg Judit mesekönyveiért rajonganak a gyerekek. A Lengemesékben egy különleges lényekkel teli mesevilág tárul elénk, megismerjük a tópart élővilágának életét, az évszakok hozta változásokat és miközben izgulunk Füttyös Vilkó és barátai kalandjain, olyan komoly kérdésekről is szó esik mint a becsület, bátorság, a tolerancia vagy az összefogás ereje.

December 13.:

Volt egyszer egy téka – 18:00

magyar dokumentumfilm, 90 perc, 2018, 12+

Szereplők Pálfi György

Mucsi Zoltán

Rudolf Péter

Gigor Attila

Simon Kornél

Mátyássy Áron

Orosz Dénes

Miklauzic Bence

Hajós András

Puskás Péter

2018. január 31-én 22 évnyi működés után végleg bezárt az Odeon videotéka a budapesti Corvin moziban. Ezzel a VIII. kerület, utolsó legendás art videotékája is lehúzta a rolót, s az Odeon tékahálózat lassan a történelmi múlt részévé válik. Mindez jó alkalomként szolgált ahhoz, hogy néhány lelkes volt tékás és filmkedvelő emléket állítson nem csak az Odeon téká(k)nak, hanem az egész videókorszaknak, a nyolcvanas évek VHS aranykorának.

A Volt egyszer egy téka laikusoknak, fiataloknak is szórakoztató nosztalgiautazás, amelyben egykori tékások, törzskölcsönzők, ihletért betérő filmkészítők mesélnek a kölcsönzés bájáról, bebizonyítva, hogy a VHS-nek is létezett reneszánsza, bemutatja, mi fán termett a kölcsönzés, tiszteleg az összes tékás és szeretett vagy éppen macerás kölcsönző előtt. A filmben mások mellett olyan ismert médiaszemélyiségek, filmesek, színészek is megszólalnak, vagy közreműködnek, mint Rudolf Péter, Hajós András, Simon Kornél, Puskás Peti, Mucsi Zoltán, Pálfi György, Mátyássy Áron, Miklauzic Bence, Gigor Attila, Orosz Dénes, vagy éppen az egykori profi ökölvívó világbajnok Kótai Mihály.

A Volt egyszer egy téka nem csupán beszélő fejekkel terhelt anekdotázás, hanem számos vizuális geggel, a VHS-hordozóra jellemző poénnal teletűzdelt, külön elkészített blokkokkal, és archív anyagokkal kiegészített vizuális patchwork, ami közé nem átallunk még pár másodperces tékás filmjeleneteket is néhol betoldani (mert valahol a filmismeretnek is ki kell ütköznie). A Volt egyszer egy téka világpremierje a 15. James Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál hivatalos programjában lesz.

X – A rendszerből törölve – 20:30

magyar thriller, 114 perc, 2018, 16+

Szereplők Éva – Balsai Móni

Zoltán – Schmied Zoltán

Feri – Bede-Fazekas Szabolcs

Balázs – Molnár Áron

Éva (Balsai Móni) zseniális rendőr. Meglátja, amit más nem, megérzi, ami fölött minden kollégája elsiklik, ott is észreveszi a bűnt, ahol minden más zsaru legfeljebb balesetet sejt. Neki tűnik fel az is, hogy a Budapesten rövid időn belül elkövetett jó néhány öngyilkosság között összefüggés lehet.

Ám Éva rég nem nyomoz. A magánnyal és a félelmeivel küzd, képtelen részt venni a fővárosi rendőrség munkájában, és kamaszodó, saját problémáival küszködő lányával sem találja meg a hangot.

A város választások előtt áll. Az utcákon eluralkodik a káosz. Vandálok, tüntetők, anarchisták teszik lehetetlenné a békés életet – az egyenruhások nem érnek rá egy kétséges, bizonyíthatatlan üggyel foglalkozni.

Csakhogy felkerül a központba egy új tiszt. Péter (Schmied Zoltán) más, mint a többiek, felfedezi kolléganője különleges tehetségét… és meglátja benne a nőt is. Együtt erednek a mindeddig felderítetlen esetek nyomába: egyre jobban belekeverednek egy szövevényes, félelmetes bűncselekmény-sorozatba, amelynek gyökerei messzire vezetnek.

December 14-16. 20:30:

Nyughatatlan özvegyek /Widows/

angol-amerikai krimi, dráma, thriller, 128 perc, 2018, 16+

Szereplők Alice – Elizabeth Debicki

Tom Mulligan – Colin Farrell

Négy nő, akikben nincs semmi közös – pusztán egy dolog: az adósság, ami halott férjeik alvilági tevékenysége után maradt. Napjaink Chicagójában, egy zaklatott korban Veronica (az Oscar-díjas Viola Davis), Alice (Elizabeth Debicki), Linda (Michelle Rodriguez) és Belle (Cynthia Erivo) maguk kívánják alakítani sorsukat; együtt igyekeznek változtatni szorult helyzetükön és biztosítani jövőjüket, szembeszállva néhai férjeik ellenségeivel.

Az Oscar-díjas Steve McQueen (12 év rabszolgaság) rendezésében és a Holtodiglan szerzője, Gillian Flynn forgatókönyvéből készült, bűnnel, szenvedéllyel és korrupcióval átitatott film további szereplői Colin Farrell, az Oscar-díjra jelölt Daniel Kaluuya, az Oscar-díjra jelölt Jacki Weaver, az Oscar-díjas Robert Duvall és az Oscar-díjra jelölt Liam Neeson.

December 15-16. 18:00:

Robin Hood

amerikai akciófilm, kalandfilm, 116 perc, 2018, 16+

Szereplők Maid Marian – Eve Hewson

Robin Hood – Taron Egerton

Will Scarlet – Jamie Dornan

Sheriff of Nottingham – Ben Mendelsohn

Felejts el mindent, amit a legendás tolvajról eddig hallottál. Azt hiszed, ismered őt, de nem is tévedhetnél nagyobbat. Robin of Loxley és egy mór harcos szilaj története ölt testet ebben a vakmerő és vagány históriában…

A keresztes háború véres csatamezőin edződött nemes, Robin of Loxley (Taron Egerton) nem is sejti milyen kegyetlen és korrupt erővel kell szembenéznie, mikor visszatér angol földre, ahol a Nottingham-i seriff a szent háború ürügyén alatt teljesen kisemmizte alattvalóit. Robin és mór barátja, Little John (Jamie Foxx) az ártatlanok védelmében egy merész tervet eszel ki: ellopják a kincstár aranyát, és megdöntik a seriff uralmát.

Robin kemény harcossá képezi ki magát John segítségével, majd álruhát ölt, és úgy fosztogatja a gazdagokat, és osztja szét az aranyat a szegények között. A népben remény ébred a titokzatos tolvaj láttán. De vajon a féktelen csuklyás nyilai elég gyorsak lesznek ahhoz, hogy egy hadseregnyi katonát legyőzzenek? Robin Hood legendája még csak most kezdődik…

A nagyrészt Budapesten forgatott ROBIN HOOD címszereplőjét a Kingsman-filmek sztárja, Taron Egerton kelti életre, mesterét Jamie Foxx, szerelmét pedig Eve Hewson (Kémek hídja) játssza. A további szerepekben A szürke ötven árnyalatából Jamie Dornan, és a Zsivány egyesből Ben Mendelsohn is feltűnik.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS