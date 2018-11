Ezt játsszák Tolna megye mozijai!

Nem tudod eldönteni, mivel töltsd a délutánjaid? Talán tudunk segíteni! Összeszedtük, hogy mit játszanak a héten a megye mozijai, hátha találsz valamit, ami neked is tetszik.

Több helyen is játszák

November 9-11. 16:00 (Bölcske), 10-14. 19:30 (Szekszárd):

Bérgyilkost fogadtam /Dead in a Week: Or Your Money Back/

angol akciófilm, fekete komédia, dráma, 90 perc, 2018, 16+

Szereplők Harvey – Christopher Eccleston

William – Aneurin Barnard

Leslie – Tom Wilkinson

William tíz sikertelen öngyilkossági kísérlet után megbíz egy idősödő bérgyilkost a feladat professzionális végrehajtásával. A bérgyilkos egy hetet kap a megbízás teljesítésére, és szerződésben rögzítik, ha ennyi idő alatt nem sikerül a túlvilágra küldeni a fiatalembert, akkor a megbízó visszakapja a pénzét. William azonban váratlanul találkozik álmai nőjével, így szeretne elállni a megállapodástól. Azonban egyáltalán nem egyszerű egy aláírt szerződéstől visszalépni.

A Bérgyilkost fogadtam, a finn Aki Kaurismäki kultfilmjének szabad adaptációja. A fekete komédia a legjobb brit hagyományokat követi. A film világpremierje az Edinburgh Nemzetközi Filmfesztiválon volt. A Bérgyilkost fogadtam főbb szerepeiben a kétszeres Oscar-jelölt, BAFTA-díjas Tom Wilkinson (Alul semmi, A Grand Budapest Hotel, A hálószobában, Michael Clayton, Snowden), a BAFTA-díjra jelölt Aneurin Barnard (Dunkirk, Háború és Béke) és Christopher Eccleston (Thor: Sötét világ, Sekély sírhant, G.I. Joe: A Kobra árnyéka) látható.

November 10-11.:

Pelyhes – Kalandra fel! /Ploey – You Never Fly Alone/ – 14:30

izlandi-belga animációs kalandfilm, családi film, 83 perc, 2018, 6+

Szereplők Ploey – Jamie Oram

Közeleg a hideg tél, ilyenkor a legtöbb madár délnek indul, hogy egy melegebb vidéken vészelje át a zord évszakot. Így tesz a kis Pelyhes családja is, ám Ő még túl pici a repüléshez, és egy véletlen folytán lemarad az indulásról. Mikor megérkezik a fagy, a kismadárnak minden bátorságára szüksége lesz, hogy megküzdjön a barátságtalan időjárással és megtalálja a családját. Szerencséjére a kalandban segítségére lesz megannyi új barát.

November 10-14.:

Bohém rapszódia /Bohemian Rhapsody/ – 17:00

angol-amerikai életrajzi dráma, zenés film, 134 perc, 2018, 12+

Szereplők Freddie Mercury – Rami Malek

Ray Foster – Mike Myers

A Bohém rapszódia a Queen zenéjének és a banda rendkívüli énekesének kirobbanó története. Freddie Mercury fittyet hányt a sztereotípiákra és ellenszegült a konvencióknak, így vált belőle a világ egyik legkedveltebb zenésze. Tanúi lehetünk a zenekar üstökösszerű felemelkedésének meghatározó dalaik és forradalmi hangzásuk révén, Mercury féktelen életvitelének a bandára gyakorolt hatásainak, és dicső visszatérésüknek a Live Aiden, ahol a már súlyos betegséggel küzdő Mercuryval az élen a rocktörténelem egyik legnagyszerűbb koncertjét adják. A Queen nem csupán zenekar, hanem egy család is volt, s máig megihletik a kívülállókat, az álmodozókat és a zene szerelmeseit.

November 8.:

A tanú – 16:00

magyar filmszatíra, 103 perc, 1969, 12+

Szereplők Pelikán József – Kállai Ferenc

Virág Árpád – Őze Lajos

Dániel Zoltán – Fábri Zoltán

Gizi, Pelikán lánya – Monori Lili

Bástya elvtárs – Both Béla

Gulyás Elemér – Bicskey Károly

Pelikán József gátőr egy nyári hajnalon orvhorgászra akad, aki nem más, mint régi barátja és egykori harcostársa, Dániel Zoltán, jelenleg miniszter. Dániel akaratlanul is lebuktatja barátját, amikor a Pelikánt zaklató ávósóknak megmutatja egykori föld alatti búvóhelyét, ahol Pelikán annak idején őt, most pedig feketén vágott disznó „bűnjeleit” rejtegeti. Virág elvtárs, a szabóból lett ávós nagyfőnök azonban kiemeli a börtönből és egyre magasabb beosztásba helyezi. Pelikánt titokzatos fekete autó szállítja az uszoda, a vidámpark majd a narancstermelő gazdaság igazgatói irodájába. Természetesen mindez nem ajándék, Virág elvtárs minden alkalommal hangsúlyozza, hogy egyszer még kérnek Pelikántól valamit. És ez a nap el is érkezik, amikor Virág elvtárs támogató közreműködésével koronatanú lesz a Dániel Zoltán elleni koncepciós perben… Az ötvenes évek legvadabb személyi kultuszát figurázza ki Bacsó Péter tíz évre betiltott, valós történelmi figurák ihlette szatírája, amely már a dobozban tartva is kultuszfilm lett. 1981-ben a Cannes-i Filmfesztiválon is szerepelt, az Un Certain Regard szekcióban. Mondatai igazi szállóigékké váltak az évtizedek folyamán. „Kicsit sárga, kicsit savanyú, de a miénk!”, „A nemzetközi helyzet fokozódik”, „Az élet nem habostorta!” – és még sorolhatnánk az idézeteket, amelyek egytől egyig a filmből származnak. Kállai Ferenc, Őze Lajos és Both Béla színésztriójának és a Bacsó Péter író-rendező vezette stábnak egy zseniális, a diktatúra abszurditását pellengérre állító, örök érvényű alkotást köszönhetünk. Az ismét mozikba kerülő kultuszfilm teljeskörű digitális restaurálása 2018-ban zajlott a Magyar Nemzeti Filmalap – Filmarchívum igazgatóság digitális filmfelújítási programjának keretében a Magyar Filmlaborban, Andor Tamás operatőr közreműködésével. A film Cannes-ban az Ökumenikus zsűri díját nyerte el.

Egy nap – 18:00

magyar játékfilm, dráma, 99 perc, 2018, 12+

Szereplők Anna – Szamosi Zsófia

Szabolcs – Füredi Leo

Simon – Barcza Ambrus

Sári – Varga-Blaskó Zorka

Anna 40 körül van. Rohan. Van három gyereke, férje, munkája, anyagi szorongása. A pénzük fillérre, a napjaik percekre vannak beosztva. Anna odaér, megígér, elintéz, elhoz, fejben tart, órát tart. Anna nem éri utol a férjét. Szeretne beszélni vele. Úgy érzi, muszáj lenne. Úgy érzi, elveszti őt. És úgy érzi, nem térhet ki a mindig soron következő feladat elől. A hétköznapi, a masszívan monoton ütközik a törékennyel, a nem ismételhetővel.

Szilágyi Zsófia egy Pécsett szerzett diploma után a Színház- és Filmművészeti Egyetem film- és televíziórendező szakán végzett 2007-ben Enyedi Ildikó és Gothár Péter osztályában. Az Egy nap első játékfilmes rendezése, amely a Filmalap Inkubátor Programjának támogatásával készült. Az Egy nap világpremierje a világ legrangosabb filmfesztiválján, Cannes-ban volt, ahol az alkotás az 57. Kritikusok Hete versenyszekcióban szerepelt és ott a nemzetközi filmkritikusok FIPRESCI-díját nyerte el. A Filmkritikusok Nemzetközi Szövetsége az Európai Filmakadémia kérésére összeállított egy 12 filmből álló listát is, amelyen szintén helyet kapott az Egy nap, s amely ezzel esélyessé vált az Európai Filmdíjra is.

Paraziták a Paradicsomban – 20:30

magyar fekete komédia, 2018, 16+

Szereplők Betti – Marozsán Erika

Mulcser – Rába Roland

Friderika – Pető Kata

Patrik – Porogi Ádám

Betti (Marozsán Erika) a négy évvel korábbi balesetben súlyosan megsérült férjével él együtt. Ringó (Kovács Krisztián) tolószékbe került, ezért felesége mindenben segíteni próbálja. A férfi ezt egyszerre várja és utasítja el. Egyszer csak betoppan az életükbe Mulcser (Rába Roland), aki elütötte Ringót, és rájuk erőlteti a segítségét vezeklésül. Friderika (Pető Kata), Betti húga, aki komoly mentális problémákkal küzd, elmenekül otthonról, majd ő is beköltözik Betti és Ringó lakásába. A káosz akkor uralkodik el igazán, amikor megérkezik Friderika férje, Patrik (Porogi Ádám) is, hogy hazavigye a feleségét.

November 9-11.:

Húzós éjszaka az El Royale-ban /Bad Times at the El Royale/ – 18:00

amerikai krimi, thriller, 141 perc, 2018, 16+

Szereplők Billy Lee – Chris Hemsworth

Laramie Seymour Sullivan – Jon Hamm

Emily Summerspring – Dakota Johnson

Hét titkokkal terhelt idegen találkozik a kaliforniai Tahoe-tó mellett az El Royale-ban, egy sötét múltú, lelakott hotelben. Egy végzetes éjszaka folyamán mindenkinek jut egy utolsó esély a megváltására… mielőtt végleg elszabadul a pokol.

Látlak /I Still See You/ – 20:30

amerikai thriller, 98 perc, 2018, 16+

Szereplők Veronica Calder – Bella Thorne

August Bittner – Dermot Mulroney

Kirk Lane – Richard Harmon

A tizenhat éves Ronnie Calder (Bella Thorne) minden nap az édesapjával reggelizik – egész pontosan az édesapja „maradványával”, vagyis amolyan kísértetével. A férfi ugyanis több millió másik, Amerika középnyugati részén élő emberrel együtt tíz évvel korábban meghalt, amikor egy szigorúan titkos kormányzati laborkísérlet katasztrófával zárult. Miután egy ismeretlen kísértet zaklatni kezdi Ronnie-t – ráadásul olyan, látható hatást gyakorol a fizikai világra, amilyenre elvileg nem is lenne képes –, a lány egy megbízható tanárjától, Mr. Bittnertől (Dermot Mulroney) kér segítséget és tanácsot. Mivel azonban nem elégíti ki a férfi magyarázata, Ronnie összeáll egy osztálytársával, Kirkkel (Richard Harmon), a rejtélyes múltú, magányos farkassal, hogy kiderítse, mit akarhat tőle a kísértet. Válaszokat keresve elutaznak a chicagói laborbaleset helyszínére, ahol szemtanúi lesznek, amint néhány kísértet újrajátszik egy vérfagyasztó gyilkosságot. Ronnie-ék aztán friss felismerések birtokában visszatérnek a lány fagyos külvárosi házába, hogy szembeszálljanak a meggyötört gyilkossal, aki Ronnie életére tör.