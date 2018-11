Ezt játsszák Tolna megye mozijai!

Nem tudod eldönteni, mivel töltsd a délutánjaid? Talán tudunk segíteni! Összeszedtük, hogy mit játszanak a héten a megye mozijai, hátha találsz valamit, ami neked is tetszik.

Több helyen is játszák

November 15-18. 14:30 (Szekszárd), 16-16. 16:00 (Bölcske):

A végzet órája /The House with a Clock in its Walls/

amerikai családi film, fantasy, horror, 104 perc, 2018, 12+

Szereplők Lewis Barnavelt – Owen Vaccaro

Jonathan Barnavelt – Jack Black

Mrs. Zimmerman – Cate Blanchett

A 10 éves Lewis Barnavelt (Owen Vacarro), mikor a nagybátyjához, Jonathanhez (Jack Black) költözik, nem is sejti, hogy egy mágiával, varázslókkal, boszorkányokkal teli izgalmas világba csöppen. Új otthona, az ódon kastély megannyi titkot rejt, köztük a ház falában egy folyton ketyegő különös órát. Amikor Lewis halloweenkor véletlenül feltámasztja a holtakat, megkezdődik a versenyfutás az idővel. A bátor fiúnak varázsló bácsikájával és a szomszédban lakó belevaló boszorkánnyal, Florence-szel (Cate Blanchett) karöltve meg kell találnia az órát, hogy a fekete mágiát űző, holtából feltámadt gonosz varázslónő, Selena (Renée Elise Goldsberry) kegyetlen tervét megsemmisítsék, és megmentsék a világot a teljes pusztulástól.

November 15-21. 17:00:

Pizzarománc /Little Italy/

kanadai-amerikai romantikus vígjáték , 102 perc, 2018, 12+

Szereplők Leo Campo – Hayden Christensen

Nikki Angioli – Emma Roberts

Dora – Alyssa Milano

A jóképű Leo (Hayden Christensen) és a bájos Nikki (Emma Roberts) egész gyermekkorát Toronto Little Italy nevű negyedében töltötte, ahol jóbarátokként együtt élvezték szüleik pizzériájában az olasz konyha remekeit. Nikki azonban Angliába költözik, hogy profi szakácsnak tanuljon, és messzire hagyja maga mögött a múltat – egészen addig, amíg ki nem választja őt tanára, a szigorú, szuperelit séf (Jane Seymour) egy új munkára. Nikkinek a szükséges papírok beszerzéséért haza kell utaznia, ahol azzal szembesül, hogy Leo és az ő szülei barátokból ellenségekké váltak. Miközben a pizzériák között vérre menő versengés dúl, a két fiatal újra egymásra talál, és fellobban köztük a mindent elsöprő szerelem…

A Hogyan veszítsünk el egy pasit 10 nap alatt és a Beépített szépség rendezője ínycsiklandó vígjátékot készített egy csipetnyi szenvedéllyel, játékossággal és pepperonival megfűszerezve.

November 16-21. 19:30:

Ami nem öl meg /The Girl in the Spider’s Web/

angol-német-svéd-kanadai-amerikai krimi-dráma, thriller, 117 perc, 2018, 16+

Szereplők Lisbeth Salander – Claire Foy

Camilla Salander – Sylvia Hoeks

Alona Casales – LaKeith Stanfield

Lisbeth Salander (Claire Foy) nem változott. A múltja nyomasztja, magányos, embergyűlölő és zseniális hacker. Úgy alakul, hogy ismét találkozik a bukott sztárújságíróval, Mikael Blomkvisttal, és ismét kénytelenek elviselni egymást: egy új ügyön dolgoznak együtt. Lisbeth ezúttal egy autista kisfiún próbál segíteni, és így keveredik bele élete legveszélyesebb ügyébe – amelynek szálai az Amerikai Nemzetbiztonsági Ügynökséghez, és a svéd arisztokrácia titkolt bűneihez vezetnek.

Az elmúlt évtized legsikeresebb krimisorozata sötét és fenyegető hangulata valamint két kiválóan megírt főszereplője miatt válhatott ennyire népszerűvé. A sorozat első részét David Fincher rendezte Daniel Craig és Rooney Mara főszereplésével. A rendező ezúttal a Vaksötét-tel hatalmas sikert aratott Fede Alvarez.

November 15. 16:00, 18:00 és 20:30:

Ruben Brandt, a gyűjtő

magyar thriller, 96 perc, 2018, 12+

Szereplők Ruben Brandt – Kamarás Iván

Kowalski – Makranczi Zalán

Mimi – Hámori Gabriella

A művészet olykor veszélyesebb, mint az élet, derül ki a Ruben Brandt, a gyűjtő című egészestés magyar animációs akció-thrillerből. Különös rablássorozat rázza meg a világ leghíresebb múzeumait: egy rejtélyes bűnbanda egymás után szerzi meg a legértékesebb képeket. Hiába minden óvintézkedés, semmi sem akadályozhatja meg a Gyűjtőt (Kamarás Iván) és csapatát az újabb festmények ellopásában, a rendőrség pedig tehetetlen. Csupán Kowalski (Makranczi Zalán), a washingtoni magánnyomozó veszi észre, hogy mi a közös az ellopott műtárgyakban, de veszélybe kerül az élete, amikor beleszeret a rablóbanda femme fatale-jába, Mimibe (Hámori Gabriella). A pánikba esett biztosítótársaságok százmillió dollár jutalmat ajánlanak a nyomravezetőnek, ezt hallva pedig az alvilág is bekapcsolódik a macska-egér játékba, mindent elsöprő lavinát indítva el. Milorad Krstić egyedi látványvilágú akció-thrillerében az egész világot bejárjuk egy olyan utazás során, amely percenként okoz újabb és újabb meglepetéseket. A 4K-ban készült animációs alkotásban a köznapi és fantázia szülte formák keverednek, ahol mindvégig extravagáns alakok, futurisztikus és vintage elemekből épülő dizájn, autósüldözés, humor és mindig újra töltődő izgalom köti le a néző figyelmét.

November 16-18.:

A tanú – 18:00

magyar filmszatíra, 103 perc, 1969, 12+

Szereplők Pelikán József – Kállai Ferenc

Virág Árpád – Őze Lajos

Dániel Zoltán – Fábri Zoltán

Gizi, Pelikán lánya – Monori Lili

Bástya elvtárs – Both Béla

Gulyás Elemér – Bicskey Károly

Pelikán József gátőr egy nyári hajnalon orvhorgászra akad, aki nem más, mint régi barátja és egykori harcostársa, Dániel Zoltán, jelenleg miniszter. Dániel akaratlanul is lebuktatja barátját, amikor a Pelikánt zaklató ávósóknak megmutatja egykori föld alatti búvóhelyét, ahol Pelikán annak idején őt, most pedig feketén vágott disznó „bűnjeleit” rejtegeti. Virág elvtárs, a szabóból lett ávós nagyfőnök azonban kiemeli a börtönből és egyre magasabb beosztásba helyezi. Pelikánt titokzatos fekete autó szállítja az uszoda, a vidámpark majd a narancstermelő gazdaság igazgatói irodájába. Természetesen mindez nem ajándék, Virág elvtárs minden alkalommal hangsúlyozza, hogy egyszer még kérnek Pelikántól valamit. És ez a nap el is érkezik, amikor Virág elvtárs támogató közreműködésével koronatanú lesz a Dániel Zoltán elleni koncepciós perben… Az ötvenes évek legvadabb személyi kultuszát figurázza ki Bacsó Péter tíz évre betiltott, valós történelmi figurák ihlette szatírája, amely már a dobozban tartva is kultuszfilm lett. 1981-ben a Cannes-i Filmfesztiválon is szerepelt, az Un Certain Regard szekcióban. Mondatai igazi szállóigékké váltak az évtizedek folyamán. „Kicsit sárga, kicsit savanyú, de a miénk!”, „A nemzetközi helyzet fokozódik”, „Az élet nem habostorta!” – és még sorolhatnánk az idézeteket, amelyek egytől egyig a filmből származnak. Kállai Ferenc, Őze Lajos és Both Béla színésztriójának és a Bacsó Péter író-rendező vezette stábnak egy zseniális, a diktatúra abszurditását pellengérre állító, örök érvényű alkotást köszönhetünk. Az ismét mozikba kerülő kultuszfilm teljeskörű digitális restaurálása 2018-ban zajlott a Magyar Nemzeti Filmalap – Filmarchívum igazgatóság digitális filmfelújítási programjának keretében a Magyar Filmlaborban, Andor Tamás operatőr közreműködésével. A film Cannes-ban az Ökumenikus zsűri díját nyerte el.

22 mérföld /Mile 22/– 20:30

amerikai thriller, akciófilm, 94 perc, 2018, 18+

Szereplők James Silva – Mark Wahlberg

Püspök – John Malkovich

Sam Snow – Ronda Rousey

Egy külföldre kihelyezett elit CIA-ügynök (Mark Wahlberg) szigorúan titkos megbízást kap: egy rendőrtisztet kell kicsempésznie az országból, aki veszélyes információk birtokában van. A küldetés során mindössze 22 mérföldet kell megtenniük a reptérig, ahol különgép várja őket indulásra készen. Az odavezető út azonban koránt sem bizonyul simának: a taktikai egységnek korrupt rendőrökkel, profi bűnözőkkel és felfegyverzett helyiekkel is fel kell venniük a harcot, akik mind a titokzatos informátor kiiktatására törnek – bármi áron.

A túlélő és a Mélytengeri pokol rendezője, Peter Berg Kolumbiában forgatott egy szuperlátványos és pörgős akcióthrillert amiben kedvenc színésze és alkotótársa, Mark Wahlberg játssza a főszerepet olyan sztárok kíséretében, mint John Malkovich, a The Walking Dead sorozatból jól ismert Lauren Cohan, a harcművészetekben jártas Iko Uwais (A rajtaütés), és Ronda Rousey (The Expendables – Feláldozhatók 3., Halálos iramban 7.).