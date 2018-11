Ezt játsszák Tolna megye mozijai!

Nem tudod eldönteni, mivel töltsd a délutánjaid? Talán tudunk segíteni! Összeszedtük, hogy mit játszanak a héten a megye mozijai, hátha találsz valamit, ami neked is tetszik.

Több helyen is játszák

November 22-28. 14:30 (Szekszárd), 23-25. 16:00 (Bölcske):

A diótörő és a négy birodalom /The Nutcracker and the Four Realms/

amerikai családi kalandfilm, fantasy, 99 perc, 2018, 12+

Szereplők Sugar Plum Fairy – Keira Knightley

Drosselmeyer – Morgan Freeman

Clara – Mackenzie Foy

Mother Ginger – Helen Mirren

Clarának csupán egy kulcsra van szüksége. Egy kulcsra, aminek nincs párja, mert ez nyitja a dobozt, ami felbecsülhetetlen ajándékot rejt néhai édesanyjától. A keresztapja éves ünnepi bálján a kislány egy aranyfonálhoz jut, ami elvezeti őt az áhított kulcshoz – aminek rögvest nyoma is vész egy különös, rejtelmes párhuzamos világban. Odaát Clara találkozik egy Philip nevű katonával, egy sereg egérrel és három birodalom kormányzóival. Clarának és Philipnek az ominózus negyedik birodalom területére kell merészkedniük, amit egy zsarnok irányít, hogy visszaszerezzék a kulcsot és visszaállítsák a harmóniát e bizonytalan világban.

E.T.A. Hoffman klasszikus történetéből a Csokoládé és az Egy kutya négy élete Oscar-díjra jelölt rendezője készített filmet a Disney legjobb hagyományaival. A karácsonykor érkező fantasy főszereplője az Alkonyat-sorozatban és a Csillagok közöttben feltűnt Mackenzie Foy, partnerei mások mellett az Oscar-díjra jelölt Keira Knightley, valamint az Oscar-díjas Helen Mirren és Morgan Freeman.

November 22-28.:

Legendás állatok – Grindelwald bűntettei /Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald/ – 17:00

amerikai-angol fantasy, családi kalandfilm, 134 perc, 2018, 12+

Szereplők Gellert Grindelwald – Johnny Depp

Credence Barebone – Ezra Miller

Göthe Salmander – Eddie Redmayne

Albus Dumbledore – Jude Law

Göthe Salmander (Eddie Redmayne) szerencsére nem változik. Most is ugyanaz a kétballábas, nagy tudású varázsló, aki él-hal a legendás állatokért, és mindent megtesz értük, akár a Roxfortban jár, akár a világ más, egzotikus tájain. A varázslények iránti rajongása azonban ismét újabb kalandba sodorja: ezúttal régi szerelme, Leta Lestrange is felbukkan, de mellette vannak az első részben megismert barátai, a két csinos varázslónő, a legilimentor Queenie (Alison Sudol) és az auror Propentina (Katherine Waterston) valamint a legjobb szívű mugli, Jacob. Meg persze a varázslók és emberek közötti békességet gyűlölő, nagyhatalmú és mindenkin átgázoló Gellert Grindelwald (Johnny Depp)…

A Harry Potter-filmek világa újra megelevenedik, méghozzá úgy, hogy a forgatókönyvet maga a regények szerzője, J. K. Rowling írja – ezúttal már az ifjú Dumbledore is felbukkan a filmben, amely a varázstörténelem két legnagyobb mágusa, Dumbledore és Grindelwald összecsapásáig vezet.

Egy nap – 19:30

magyar játékfilm, dráma, 99 perc, 2018, 12+

Szereplők Anna – Szamosi Zsófia

Szabolcs – Füredi Leo

Anna 40 körül van. Rohan. Van három gyereke, férje, munkája, anyagi szorongása. A pénzük fillérre, a napjaik percekre vannak beosztva. Anna odaér, megígér, elintéz, elhoz, fejben tart, órát tart. Anna nem éri utol a férjét. Szeretne beszélni vele. Úgy érzi, muszáj lenne. Úgy érzi, elveszti őt. És úgy érzi, nem térhet ki a mindig soron következő feladat elől. A hétköznapi, a masszívan monoton ütközik a törékennyel, a nem ismételhetővel.

Szilágyi Zsófia egy Pécsett szerzett diploma után a Színház- és Filmművészeti Egyetem film- és televíziórendező szakán végzett 2007-ben Enyedi Ildikó és Gothár Péter osztályában. Az Egy nap első játékfilmes rendezése, amely a Filmalap Inkubátor Programjának támogatásával készült. Az Egy nap világpremierje a világ legrangosabb filmfesztiválján, Cannes-ban volt, ahol az alkotás az 57. Kritikusok Hete versenyszekcióban szerepelt és ott a nemzetközi filmkritikusok FIPRESCI-díját nyerte el. A Filmkritikusok Nemzetközi Szövetsége az Európai Filmakadémia kérésére összeállított egy 12 filmből álló listát is, amelyen szintén helyet kapott az Egy nap, s amely ezzel esélyessé vált az Európai Filmdíjra is.

November 22. 16:00, 18:00 és 20:30, valamint 23-25. 18:00:

Cinema Paradiso /Nuovo cinema Paradiso/

olasz-francia romantikus dráma, 123 perc, 1988, 12+

Szereplők Alfredo – Philippe Noiret

a fiatal Salvatore – Salvatore Cascio

Salvatore – Marco Leonardi

a felnőtt Salvatore – Jacques Perrin

A kis Salvatore rajong a filmekért. Ha csak teheti, minden idejét a moziban tölti. A Cinema Paradiso az otthona, itt tölti az időt legszívesebben. A vetítőterem és a gépház serdülőkorának legfontosabb helyszínei, ahol meghatározó élményekben van része. A folyton ott tüsténkedő fiú különös barátságot köt a mozigépésszel, Alfredóval, aki tanácsokkal látja el a szerelemről, és az élet nagy dolgairól. Salvatore a Cinema Paradisóban segít a mozigépésznek egészen addig a napig, amikor a mozit tűzvész pusztítja el…

A film készültének 30. évfordulóján, felújított digitális kópiáról ismét mozikba kerül a legendás film!

November 23-25. 20:30:

Pizzarománc /Little Italy/

kanadai-amerikai romantikus vígjáték , 102 perc, 2018, 12+

Szereplők Leo Campo – Hayden Christensen

Nikki Angioli – Emma Roberts

Dora – Alyssa Milano

A jóképű Leo (Hayden Christensen) és a bájos Nikki (Emma Roberts) egész gyermekkorát Toronto Little Italy nevű negyedében töltötte, ahol jóbarátokként együtt élvezték szüleik pizzériájában az olasz konyha remekeit. Nikki azonban Angliába költözik, hogy profi szakácsnak tanuljon, és messzire hagyja maga mögött a múltat – egészen addig, amíg ki nem választja őt tanára, a szigorú, szuperelit séf (Jane Seymour) egy új munkára. Nikkinek a szükséges papírok beszerzéséért haza kell utaznia, ahol azzal szembesül, hogy Leo és az ő szülei barátokból ellenségekké váltak. Miközben a pizzériák között vérre menő versengés dúl, a két fiatal újra egymásra talál, és fellobban köztük a mindent elsöprő szerelem…

A Hogyan veszítsünk el egy pasit 10 nap alatt és a Beépített szépség rendezője ínycsiklandó vígjátékot készített egy csipetnyi szenvedéllyel, játékossággal és pepperonival megfűszerezve.

