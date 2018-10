Ezt játsszák Tolna megye mozijai!

Nem tudod eldönteni, mivel töltsd a délutánjaid? Talán tudunk segíteni! Összeszedtük, hogy mit játszanak a héten a megye mozijai, hátha találsz valamit, ami neked is tetszik.

Több helyen játszák

Október 18-21. 20:30 (Bölcske), 22-24. 17:00 (Szekszárd):

Nyitva

magyar romantikus komédia, 96 perc, 2018, 16+

Szereplők Fanni – Radnay Csilla

Bálint – Kovács Lehel

Szandra – Péterfy Bori

Ernő – Ötvös András

Eszter – Jordán Adél

Julcsi – Lénárdt Laura

Dávid – Brasch Bence

A Nyitva egy harmincas, hosszú évek alatt összekopott pár, Fanni (Radnay Csilla) és Bálint (Kovács Lehel) történetét meséli el, akik úgy próbálják meg kikerülni az elkerülhetetlennek tűnő megcsalásokat, hogy megnyitják kapcsolatukat a szexuális kalandok előtt. Ez azonban jóval nehezebb feladatnak bizonyul az elképzeltnél: az újonnan felkínálkozó lehetőségeknek sem a testi, sem az érzelmi hatásaira nincsenek felkészülve.

A film kendőzetlen őszinteséggel és fanyar humorral igyekszik feltérképezni a párkapcsolatok buktatóit, mindezt női szemszögből, kitérve a nők szexualitását övező társadalmi konvenciókra, és tükröt tartva az ezzel kapcsolatos kettős mércének.

A filmet íróként és rendezőként is a London Film Schoolban végzett Nagypál Orsi (Hidegzuhany, Terápia, Csak színház és más semmi, Tóth János) jegyzi, operatőre Herbai Máté, vágó Mezei Áron, zeneszerző Moldvai Márk. A film jelmeztervezője Breckl János, látványtervezője Bagyarik Endre, producerei Kálomista Gábor és Helmeczy Dorottya.

Október 18-24.:

Pelyhes – Kalandra fel! /Ploey – You Never Fly Alone/ – 14:30

izlandi-belga animációs kalandfilm, családi film, 83 perc, 2018, 6+

Szereplők Ploey – Jamie Oram

Közeleg a hideg tél, ilyenkor a legtöbb madár délnek indul, hogy egy melegebb vidéken vészelje át a zord évszakot. Így tesz a kis Pelyhes családja is, ám Ő még túl pici a repüléshez, és egy véletlen folytán lemarad az indulásról. Mikor megérkezik a fagy, a kismadárnak minden bátorságára szüksége lesz, hogy megküzdjön a barátságtalan időjárással és megtalálja a családját. Szerencséjére a kalandban segítségére lesz megannyi új barát.

Húzós éjszaka az El Royale-ban /Bad Times at the El Royale/ – 19:30

amerikai krimi, thriller, 141 perc, 2018, 16+

Szereplők Billy Lee – Chris Hemsworth

Laramie Seymour Sullivan – Jon Hamm

Emily Summerspring – Dakota Johnson

Hét titkokkal terhelt idegen találkozik a kaliforniai Tahoe-tó mellett az El Royale-ban, egy sötét múltú, lelakott hotelben. Egy végzetes éjszaka folyamán mindenkinek jut egy utolsó esély a megváltására… mielőtt végleg elszabadul a pokol.

Október 18.:

Hannah – A Buddhizmus útja Nyugatra /Hannah: Buddhism’s Untold Journey/ – 17:00

dán-angol-magyar dokumentumfilm, 90 perc, 2014

Szereplők Esther Fallon

Susannah Harker

Villads Vestergaard

A film középpontjában egy egyedülálló és inspiráló szerelmi történet, Hannah és Ole története, akik 1968-ban első nyugati tanítványai lettek Őszentsége a 16. Karmapának, majd töretlen odaadásukkal lehetővé tették, hogy a buddhizmus Nyugatra érkezzen. Vászonra viszi egy nagyszerű asszony életútját egy forrongó világ színterén: elkísérjük Európából és Észak-Amerikából a közép-európai kommunizmus bukásán keresztül a dél-amerikai gerillák általi elrablásukig. Szembesülünk a kérdéssel, szabad-e szentként kezelni valamit, csak azért, mert tibeti, és megtapasztaljuk, hogyan tud a tetteinkben megnyilvánuló buddhista szabadságvágy válasz lenni a világ aktuális kérdéseire.

Az alkotók bejárták Indiát, Nepált, a Távol-Keletet és Európát azért, hogy interjúkat készítsenek, valamint rekonstrukciókon keresztül hozzanak létre egy élő dokumentumfilmet, amely Hannah és Ole több mint 35 éves aktivitását mutatja be. Ám mindenekelőtt annak a nőnek az erejét és inspirációját szeretnék átadni, aki egyedülálló volt abban, amit elért, és abban, ahogyan élt.

Október 19-21.:

Csuklyások – BlacKkKlansman /BlacKkKlansman/ – 17:00

amerikai életrajzi film, vígjáték, krimi, 128 perc, 2018, 16+

Szereplők Ron Stallworth – John David Washington

Flip Zimmerman – Adam Driver

Dr. Kennebrew Beauregard – Alec Baldwin

A mindig energikus és eredeti rendező, Spike Lee megtörtént eseményeken alapuló új filmje Ron Stallworth történetét tárja elénk. Ez a Colorado Springs-i rendőr volt az első afro-amerikai bűnüldöző, aki beépült a hírhedt Ku Klux Klánba. Bármilyen hihetetlen, Stallworth nyomozó (John David Washington), és társa, Flip Zimmerman (Adam Driver) beépültek a KKK legmagasabb köreibe, hogy megakadályozzák azt, hogy a szervezet átvegye az uralmat a város felett…

Spike Lee az Oscar-nyertes Tűnj el! producereinek segítségével, no meg a megszokott, megalkuvást nem ismerő stílusát és humorát bevetve vitte vászonra ezt a provokatív történetet, amely többnyire hiányzik a történelemkönyvek lapjairól.

Október 20.:

Hotel Transylvania 3. – Szörnyen rémes vakáció /Hotel Transylvania 3: Summer Vacation/ – 10:30

amerikai családi animációs film, 2018, 6+

Szereplők Dracula (hang) – Adam Sandler

Mavis (hang) – Selena Gomez

Frankenstein (hang) – Kevin James

Jonathan (hang) – Andy Samberg

Wayne (hang) – Steve Buscemi

Griffin (hang) – David Spade

A vámpíroknál nincs ennivalóbb lény. Mavis, Drakula édes kicsi lánya például a vérét adná azért, hogy a szörnyek nyaraltatásáért a szívét is kitevő apja ebéd után végre maga is alvadhasson egy jót.

Így azután különleges meglepetéssel készül: befizeti Drakulát egy szörnyen társas hajóútra, hogy egy ideig csak saját vérfagyasztó boldogságával törődjön. Az indulásnál kiderül, hogy a tervbe egy apró rög került: Drakula régi barátai is a családi kirándulás résznek tekintik magukat: Farkas, Frankenstein meg talán a Láthatatlan ember is velük tart.

De az igazi bajt csak a hajó titokzatos kapitánya, Ericka okozza, ugyanis hátborzongatóan szép, és Drakula teljesen elveszíti a fejét – csakhogy kiderül róla, hogy a végzet asszonya valójában Van Helsing, a vámpírvadász unokája. Mavisnek kell fenntartania az oszladozóban lévő családi békét, és gondoskodni a megnyugtató végről…

Október 21.:

Az elrabolt hercegnő /The Stolen Princess/ – 10:30

ukrán családi animációs film, 85 perc, 2018, 6+

Szereplők Mila (hang) – Nadiya Dorofeeva

Ruszlán (hang) – Oleksiy Zavhorodniy

Ez a varázslatos mese a bátor lovagok, szépséges hercegnők és mágusok világában játszódik. Ruszlán, a vándorszínész arról álmodik, hogy lovag lesz belőle. Egy napon találkozik a szépséges Milával, akivel első látásra egymásba szeretnek, ám a fiú nem sejti, hogy ő a király lánya. A szerelmesek boldogsága nem tart sokáig, mert egy ördögi varázsló, Csernomor elrabolja a hercegnőt. Ruszlán a nyomába ered, szembeszáll megannyi veszéllyel, hogy bebizonyítsa, az igaz szerelem erősebb a varázslatnál.

A legújabb egészestés animációs film Puskin népmesei ihletésű költeményét, Ruszlán és Ludmilla történetét dolgozza fel, kalandos fordulatokkal, komikus szereplőkkel színesítve az eredetit. Eddigi premierjei során Az elrabolt hercegnő mindenhol kiugró sikert ért el, gyorsan a családok és gyerekek kedvencévé válva.

Október 22.:

Bűbáj herceg és a nagy varázslat /Charming/ – 10:30

kanadai családi animációs film, 2017, 6+

Szereplők Demi Lovato

Wilmer Valderrama

Sia

Bűbáj herceget szörnyű átok sújtja, Bűbájos kisugárzásától a királyság minden nőnemű lakója egyből beleszeret, ám mivel ez csak varázslat, képtelen megtalálni így az igaz szerelmet. És ha a 21. születésnapjáig nem lel rá az igaz szerelemre, az átok végérvényesen beteljesedik.

Október 23.:

Vigyázz, kész, Morc! /Here Comes the Grump/ – 10:30

angol-mexikói családi animációs film, 2018, 6+

Lufi birodalom, rendőrsárkányok és bolondos varázslók színesítették be Terry nagymamájának hóbortos meséit. Vajon mi történne, ha kiderülne ez nem csak mese, és a bolondos varázslók a valóságban nem is annyira bolondosak?

A néma forradalom /Das schweigende Klassenzimmer/ – 18:00

német dráma, 111 perc, 2018, 12+

Szereplők Erik Babinsky – Jonas Dassler

Grenzbeamter – Michael del Coco

Kellnerin Eva – Sina Ebell

Igaz történet egy kelet-német osztályról, amely kiállt a magyar forradalmárok mellett. 1956 októberében pár érettségi előtt álló tinédzser Nyugat-Berlinbe látogat, ahol független tudósításokkal találkoznak a budapesti eseményekről. Rádöbbennek arra, hogy az otthon hallott propagandával szemben nem ellenforradalmi zavargások zajlanak Budapesten, és hazatérve illegális rádióadásokból igyekeznek tájékozódni a magyar eseményekről. Amikor az éterben bemondják a téves hírt, hogy Puskás áldozatul esett a szovjet intervenciónak, az egész osztály úgy dönt, hogy az egyik órán egy perc néma csönddel adóznak a magyar mártíroknak. Az eset felháborodást kelt az iskola vezetésében, a botrány egyre magasabbra jut, hamarosan maga az oktatási miniszter utazik a helyszínre, hogy a fiatal „ellenforradalmárok” körmére nézzen.

A Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon bemutatott A néma forradalom lebilincselő mozi, amely egészen új szemszögből mutatja be az 1956-os magyarországi forradalom hatásait – és egy kicsit mindazt, amit akkor a keleti blokk átélt.

Október 18.:

Egri csillagok – 16:00

magyar történelmi kalandfilm, 145 perc, 1968, 12+

Szereplők Dobó István – Sinkovits Imre

Bornemissza Gergely – Kovács István

Cecey Éva – Venczel Vera

Jumurdzsák – Bárdy György

Mekcsey István – Bitskey Tibor

Minden idők legnézettebb magyar mozifilmje a bemutató 50. évfordulója alkalmából digitálisan restaurált képpel és hanggal újra mozikba kerül, együttműködésben a Magyar Nemzeti Filmalap – Filmarchívum igazgatósággal. A Gárdonyi Géza azonos című történelmi regényét alapul vevő Egri csillagok az 1500-as években játszódik, amikor a hódító török csapatok feldúlják Magyarországot. Bornemissza Gergely és Cecey Éva gyermekként esik a félszemű Jumurdzsák fogságába, aki foglyait rabszolgának kívánja eladni. Ám a gyerekek megszöknek, és magukkal viszik a babonás férfi talizmánját, akit ezt követően elhagy a szerencséje. Harminc esztendő telik el. 1552-ben járunk, Eger várát teljesen körülzárta a török sereg, Gergely és Éva sorsa pedig ismét összefonódik egykori fogvatartójukéval… Várkonyi Zoltán valós történelmi alapokon nyugvó klasszikusában tanúi lehetünk az egri várvédők Dobó István vezetésével folytatott, kilátástalannak tűnő harcának. Az alkotás egy lebilincselő, kalandos történet keretén belül állít emléket azon bátor, a végsőkig kitartó nőknek és férfiaknak, akik vállt vállnak vetve küzdöttek a várat körülvevő, sokszoros túlerőben lévő török sereg katonái ellen.

Október 19-21.:

Apróláb /Smallfoot/ – 16:00

amerikai családi animációs film, kalandfilm, vígjáték, 96 perc, 2018, 6+

Szereplők Meechee (hang) – Zendaya

Migo (hang) – Channing Tatum

A jetik békésen élnek biztonságos, tágas, vidám világukban. Az általános boldogságra csupán egyvalami vet árnyat: azok a titokzatos lábnyomok, amelyek egy ismeretlen, titokzatos lénytől származnak.

Ám egy jeti úgy gondolja, tudja a megoldást. Ötlete bátor és furcsa, meglepő és szeszélyes: azt állítja, a titokzatos lény egy addig ismeretlen, kislábú fajtól származik, amely rejtőzködő életét él, nehéz megtalálni, de talán érdemes.

És elindul, hogy felkutassa az ismeretlen fajt…

A Gru és az Őrült, dilis szerelem írói, valamint a LEGO-filmek producerei összefogtak, hogy a feje tetejére állítsák az ismert legendát, és egy bolondos, játékos és nagyon vicces animációs komédiát hozzanak létre!

Október 18-21.:

Napszállta /Sunset/ – 18:00

magyar-francia dráma, 144 perc, 2018, 16+

Szereplők Leiter Írisz – Jakab Juli

Brill Oszkár – Vlad Ivanov

Az Oscar-díjas Nemes Jeles László új filmje. 1913 nyara, Budapest – a béke utolsó napjai. Leiter Írisz hosszú évek után tér vissza az Osztrák-Magyar Monarchia sokszínű és nyüzsgő városába. A korán elárvult fiatal lány minden vágya, hogy néhai szülei legendás kalapszalonjában kapjon munkát. Az új tulajdonos, Brill Oszkár azonban elutasítja, és mindenáron igyekszik eltávolítani a városból.

Az éj leple alatt egy idegen keresi fel Íriszt, és bátyja hollétét tudakolja tőle – a lány ekkor tudja meg, hogy Leiter Kálmán néven él egy testvére, akinek eddig a létezéséről sem tudott. Írisz nyomozásba kezd, s bátyja után kutatva egyre mélyebbre húzza a város labirintusa. Írisz számára egyedül a tündöklő Leiter Kalapszalon tűnik biztos pontnak, de a ragyogás mögött a legsötétebb titok tárul fel.