Szélesítette programkínálatát és növelte presztízsét a képtár

Míg tekintélyes veszprémi és debreceni művészeti központokban folytatta útját a 10. születésnapját ünneplő Paksi Képtárban életre hívott tárlat, addig az intézmény helyben a kortárs művészeti ágak irányába szélesítette programstruktúráját, új köntösbe öltöztette honlapját, jazzfesztivált, sikeres amatőr kiállítást szervezett, szakmai konferenciáknak és önkormányzati programoknak nyújtott helyszínt, és csúcsra járatta szünidei táborait – áll a múlt év összefoglalójában.

A nyári művésztelep mellett három nagy és több kisebb tárlatnak adtak otthont 2017-ben a Paksi Képtár kiállítóterei, a megnyitóhoz idén új elemeként DJ program csatlakozott.

Az idei évre tervezett kiállítások

Február első napjaiban nyílik a Paksi Képtár idei első tárlata, amelyen olyan képzőművészek mutatkoznak be, akik a nyári alkotótelepen is részt vettek, ily módon már tavaly nyáron is készültek paksi kiállításukra. A földszinten Somody Péter, az emeleti kiállítótérben Losonczy István és Erdélyi Péter munkáit láthatják az érdeklődők április 8-ig. Tavaly a 37. Paksi Művésztelepet tartották, tucatnyi művész kapott erre meghívást. Témájában és technikában is kötetlen a Paksi Képtár által szervezett művésztelep. Az visszatérő momentum, hogy olyan művészek kapnak meghívást, akik a közeljövőben kiállításon mutatkoznak be Pakson.