Szerephez jutott a rendőrség is

A zene mellett sok minden más is szerepet kapott a Nemzetközi Fúvós Napok madocsai programjai között nemrégiben. A Faluháznál például a Magyar Honvédség toborzó sátra várta az érdeklődőket, a Készenléti Rendőrség pedig számos eszközt bemutatott.

Különböző elektromos járműveket, illetve egy csapatszállítót és egy unimogot lehetett megtekinteni, valamint két rendőr ló és lovasa is a helyszínen volt. Csapatszolgálati és fegyverzettechnikai bemutatóval is készültek, továbbá lézerlövészetre is volt lehetőség. Emellett arról is tájékoztatást kaptak az érdeklődők, hogy miként csatlakozhatnak a rendőrség kötelékéhez.

Később a Madocsai Hagyományőrző Néptánc Egyesület felnőtt és utánpótlás csoportja, majd Császár Dominik dudás, népi fúvós zenész és a Selyöm zenekar lépett fel. Este a református templomban Pitti Katalin Liszt-díjas operaénekes és a szolnoki Légierő Zenekar adott koncertet, Veér Mátyás és Kiss Zoltán harsonaművészek közreműködésével. Szép számú közönséget, mintegy kétszáz-kétszázötven embert vonzott az előadásuk. Utána a téren helyi termelők kínálták boraikat, pálinkáikat madocsai sós és édes sütemények kíséretében, miközben a fesztivál eseményeiről készült fotókat, videókat vetítették ki. Mindehhez ugyancsak a Selyöm zenekar muzsikált mindenki örömére.

