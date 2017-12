Színt visz a fémbe a fény

Ismert szekszárdi iparos, karosszérialakatos mester Németh István. De nemcsak a karambolos autók javítgatására használja a fémlemezt, hanem térbeli képek, fémplasztikák készítésére is. Egy mini tárlata a Szilfa vendéglőben látható.

A fémről sokkal többet tud, a fémben sokkal többet lát az átlagembernél Németh István. A 65 éves szekszárdi karosszérialakatos mester fémképeket, fémplasztikákat is készít. Nemcsak kicsiben; nagyban. Még köztéri művei is vannak – két érdekes, négyméteres lemezszobor – Pincehelyen. Egy mini tárlata (8–10 alkotás) a megyeszékhelyen, a Szilfa vendéglőben látható. Egyébként már vagy ötven egyéni és csoportos kiállításon tekinthette meg a közönség a munkáit: olajfestményeket, akvarelleket, fém és tűzzománc alkotásokat.

Érettségi után szerezte meg a karosszérialakatos végzettséget, s nem sokkal később már oktatta is a szakmát. A mai fiatal iparosok közül jó néhányan az ő műhelyében kapták a gyakorlati képzést. A felnőttoktatásban és vizsgáztatásban is részt vett, mint mestervizsga-bizottsági elnök. A hétköznapi munkáját, a karambolos autók helyrepofozását, a karosszériaelemek egyengetését, hajlítgatását is művészi igényességgel végzi.

Körülbelül 25 éve látott Velencében egy fémplasztikát, amelyen délelőtt is, délután is más színek tükröződtek. Ekkor tudatosult benne, hogy mennyire fontos a fény- és árnyékhatás ezeknél az alkotásoknál. S kikísérletezte, hogy maratással, kormozással, fémszórással, lakkozással, bevágással, fémfüsttel tovább fokozható az esztétikai élmény. A fém tükröződő fényei, mint egy CD lemeznél, változatosak és gyönyörűek.

Forrón formálódik a mű. A fémplasztika-készítés nem gyerekjáték. A hegesztés háromszáz, a plazmavágás 17 ezer fokon történik. S mivel az acél 1600 fokon olvad, a plazmavágóval úgy szabdalható a rozsdamentes acéllemez, mint az ollóval a papír.

Németh Istvánnak nincs se alkotási, se eladási kényszere. Már nyugdíjas, de még működteti kisvállalkozását. Nem tudta és nem is akarta úgy berendezni az életét, hogy a művészetből kelljen megélnie. Vannak megrendelései, amelyeknek szép komótosan eleget tesz. Egyébként meg családapa, megbízható iparos és jó közösségi ember, aki korosodván is fontosnak tartja az önképzést. Karosszériásként elvégezte – többek között – Németországban az aacheni mesterképző kurzust. Művészi látásmódját és technikáját csiszolandó pedig rendszeresen jár alkotótáborokba. Az idén Bátaapátiban és a Nógrád megyei Bánkon volt. Ilyenkor főként festményeket készít. A fémkép komoly felszereltségű műhelyt igényel. S ha kész, kitehető egy napsütötte falfelületre, és megcsodálható, ahogy dolgozik, és színt visz a fémbe a fény.