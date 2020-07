Szívhez szólt tárogató és furulya az előadáson

Borsós István tárogatósnak valóban élete a muzsika. Erről győződhettek meg kedden a szekszárdi Wosinsky Mór Megyei Múzeum látogatói, akik megtekintették és meghallgatták a Népi hangszerek című előadást. A meghívott vendég ugyanis, dr. Balázs Kovács Sándor néprajzkutató értő közreműködésével, nemcsak mesélt a magával hozott zeneszerszámokról – furulyákról, klarinétokról, tárogatókról –, hanem mesteri módon meg is szólaltatta azokat. De ez még mindig nem minden.

Borsós István egyedülálló hangszergyűjteménnyel rendelkezik. Számos unikum van a birtokában. Ezek egyike például az úgynevezett Stowasser tárogató, ami olyan márka, mint zongorában a Bösendorfer.

Az első világháború előtt gyártották, s mint ilyen, ritka antik darabnak számít. Egy furulya pedig attól a néhai Kádár Ferenctől, a Népművészet Mesterétől származik, aki 1953-ban sikerrel vállalkozott Lehel kürtjének megszólaltatására. Borsós István Kádár Ferenc hasonló nevű unokájától kapta ajándékba a dévaványai nagyapa készítette furulyát. Egy, az előadáson ugyancsak bemutatott, délvidéki duplafurulya pedig a néprajzi emlékeket is bemutató galériák féltve őrzött kincse. Ebből a hangszerből van egy bajai, kettő pedig a New York-i múzeumban.

Illetve, most már a szekszárdi Wosinsky Mór Múzeum is büszkélkedhet vele. Ugyanis Borsós István öt furulyát és két klarinétot az intézménynek ajándékozott, ezzel is kifejezve kötődését városa iránt. A hangszereket Ódor János igazgató vette át, aki ajándékokkal honorálta a nemes gesztust.

Borítóképünkön: Borsós István több hangszert is megszólaltatott a közönség előtt