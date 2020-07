Szobrot készített Czencz Jánosról

Könyv jelent meg Lux Elek szobrászművészről, aki tanította is a szobrászatot, a budapesti iparművészeti iskolában, az 1920-as években. Az alkotót Prohászka László mutatja be. Tolna megyei vonatkozása is van ennek, mégpedig egy kortárs barátsága. Lux Elek nagyra becsült művésztársának tekintette Czencz Jánost, aki élete nagy részét ugyan Budapesten töltötte, de a bombázások elől 1944-ben családjával Bátára költözött, s aztán egészen a haláláig, 1960-ig ott is maradt.

A könyvben több utalás található a jó barátra, Czencz Jánosra, akinek bronzportréját Lux Elek készítette el. Feleségét, Simándi Etelkát is megmintázta, gipszből. (Mindkét alkotás a bátai önkormányzat tulajdona.)

És még egy adalék, mely igazolja szoros együttműködésüket: Czencz Jánosnak és Lux Eleknek közös kiállítása volt Pécsen, 1925-ben. Lelki rokonok voltak, sajnos a mellőzöttségük is hasonlóképpen alakult. Lux Elekről ez az első könyv, ami megjelent, Czencz Jánosról is csak hosszú hallgatás után, 2012-ben látott napvilágot egy kötet, Rühl Gizella szerkesztésében.