Szökéstörténeteket is megörökített könyveiben

Február 24-én Száraz Miklós György írót, a Székelyek című kötet szerzőjét mutatta be a paksi könyvtárban Serdült Benke Éva. A feladatot nagyszerűen ellátta, mivel erdélyi származású és maga is ír. Nyugdíjas magyartanár. Öt kötete jelent meg eddig.

– Nyugdíjba vonulás után kezdett írni?

– Nem, már amikor az ESZI-ben tanítottam, akkor is publikáltam – mondja Serdült Benke Éva. Jól működő iskolaújságunk volt, és a diákokat nagyon érdekelték az 1989-es romániai történések. Mi, a férjemmel és a fiammal már tíz évvel korábban áttelepültünk, s mint Erdélyt jól ismerő emberek, egy baráti társaságból verbuválódott csapattal, az elsők között vittünk segélyszállítmányt, december 27-én, 11 autóval, Marosvásárhelyre. Ennek a részleteit adtam közre. Később, a kilencvenes évek második felében, egy izraeli útról írt beszámolóm jelent meg, folytatásokban, a Gutai István szerkesztette Helyi Járat című paksi lapban. Aztán jöttek a könyvek.

– Szám szerint öt?

– Igen. A legelső a Pakson született, s később több egyetemen tanító, nemzetközi hírű tudós, Palágyi Menyhért életéről szól, akinek irodalmi munkássága is jelentős. A szakmai rész lektorálását Toró Tibor atomfizikus, a temesvári egyetem tanára végezte, és az előszó megírását is vállalta. Aztán folytattam a történeti és művelődéstörténeti emlékek kutatását, és az eredmény közreadását, olvasmányos esszék formájában. Olyasmivel szeretek foglalkozni, ami hiányt pótol, amiről, a történelem-tananyagban nincs szó. Például a szökéstörténetek. A Ceausescu-éra idején a zöldhatáron átjutottak megpróbáltatásai. Ezt előttem még senki nem dolgozta fel.

– Sok minden mással is foglalkozik.

– Amikor nyugdíjba mentem, hiányzott a tanítás. Irodalmi önképző kört vezettem nyolc éven át, mostanában pedig a pusztahencsei népfőiskolán tartok előadásokat. Saját könyveimet is bemutattam már ott, s még jó néhány helyen: Aradon, Kolozsváron, Temesváron, Budapesten, Pakson, Kiskunhalason, Szekszárdon, Marosvásárhelyen, Kézdivásárhelyen, Máramarosszigeten és Csíkszeredában. Mások könyvbemutatóin is közreműködök. Nemrég ajánlottam a paksi közönség figyelmébe, a könyvtárban Száraz Miklós György kötetét, a Székelyeket. Összefogunk mi, áttelepültek. Van egy országos lapunk, az Átalvető, amit Szekszárdon szerkeszt dr. Kövesdy Pál. Abban is megjelennek az írásaim már 20-22 éve. Ha összejövünk az erdélyi baráti körrel, a szellemi táplálékról általában én gondoskodom. De a szellemi mellett a testi táplálék elkészítését is örömmel vállalom. Szívesen főzök egyszerű, de jó, megbízható erdélyi ételeket.