Tabáni István Nagykónyiban adott műsort

Advent alkalmából Nagykónyiba látogatott Tabáni István énekes, a Csillag születik című tehetségkutató műsor második szériájának győztese. Koncertet adott a Szent Cecília Katolikus Zenekar is december 22-én.

Annak ellenére, hogy az idő kedvezőtlensége miatt a Művelődési Házba szorultak be, elég jó hangulat alakult ki, mondta el Pusztai László polgármester. Azt már a Szent Cecília Katolikus Zenekar megalapozta. Utána következett Tabáni István.

A több mint húsz főből álló fúvószenekar karácsonyi dalokat adott elő több hangszeren. Nagykónyiban most először léptek fel, ennek ellenére sokan jöttek el megnézni őket, nyilatkozta Fenyő Nóra Emma klarinétos, a Szent Cecília egyik tagja. Karácsonykor eddig szinte mindig csak otthon, Tamásiban lépett fel a zenekar, ezért is várták annyira ezt a szereplést, hogy máshol is megismerjék őket.

Nagyon jól érezték magukat egész idő alatt, a szervezők mindent előkészítettek, mire ők odaértek. A közönség is nagyon lelkes volt és ami külön nagy élményt jelentett, hogy a végén még vissza is tapsolták őket és egy ráadásszámot is játszhattak. Nagyon örülnek, hogy ekkora sikerük volt, és remélik, a koncertjükkel kicsit szebbé tették a közönség karácsonyát. Az ismert dalok közül elhangzott a Pásztorok, pásztorok örvendezve, a Kiskarácsony, nagykarácsony, a Csendes éj, a Száncsengő, a Santa Claus Is Comin’ to Town és a Hallelujah. A Csendes éjt minden évben játsszák és a műsort vele zárják. Minden évben van pár új dal is, idén az O Come, O Come, Emmanuel, a Deck the Halls, a Chorale St. Anton és a Hark! The Herald Angels Sing volt.

Tabáni István az ünnephez illő számok mellett Máté Péter-feldolgozásokat is énekelt; nem rugaszkodott el saját stílusától. Noha rögtönözve kellett kialakítani a Művelődési Ház színpadát és a hangosítást, minden rendben volt, tetszett neki a helyszín, jól érezte magát az énekes, mondta Pusztai László polgármester.

A közönség is jól fogadta a rendezvényt. Volt gyertyagyújtás is, ezt körülbelül hat éve csinálják. Hozzávetőlegesen száz fő vehetett részt Nagykónyiban az eseményen.