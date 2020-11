Tablók adtak szomorú képet a malenkij robotról

A Málenkij robot című vándorkiállítás a közelmúltban eljutott Bonyhádvarasdra is.

A tárlat, mely a Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások szenvedéseit mutatta be, a művelődési házban várta az érdeklődőket. A Bonyhádvarasdi Német Önkormányzat szervezésének köszönhetően a rendezvényre sokan voltak kíváncsiak, idősebbek és fiatalok egyaránt.

Meghívott vendégként Köhlerné Koch Ilona, a Bonyhádi Német Önkormányzat elnöke tartott előadást. A résztvevők közül többen hozzászóltak, megosztották a témakörrel kapcsolatos ismereteiket. A közönség a kiállítás megtekintése után német önkormányzati közgyűlésen vett részt. Bábelné Rein Mária, a Bonyhádvarasdi Német Önkormányzat elnöke értékelte az évet, és ismertette a távlati terveket. Elmondta, hogy terveznek még egy színház látogatást a Szekszárdi Német Színházba, és emellett karácsonyi meglepetéssel is készülnek. Bár a helyzet most nem könnyű, ezzel együtt is próbálják tartani az éves ütemtervet, maradéktalanul eleget téve a járványügyi előírásoknak is.