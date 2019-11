Távoli helyek nehéz sorsú embereit mutatták be

Téglásy Ferenc filmrendező és fia, Téglásy Márk operatőr „Távoli országok, nehéz sorsú emberek – Peru és Afrika” címmel tartott előadást nemrégiben a nagydorogi sportcsarnok klubhelyiségében. A programot szervező Nyugdíjas Egyesület elnöke, Szabó J. Csabáné elmondta, hogy a nagydorogi kötődésű Téglásy Ferencet már többször meghívták, és mindig tartalmas előadást tartott. Nem volt ez másképp most sem.

A rendező és a fia együtt járják a világot, és az utazásaikról készített kisfilmeket mutatták be a szép számú közönségnek, amelyek után beszélgetés indult. Nehéz sorsú emberekről, üldözött keresztényekről, éhező gyermekekről szóltak a látottak, amelyek Szabó J. Csabáné elmondása szerint mindenkit komolyan elgondolkodtattak. – Hasznos és tanulságos volt az előadás, ami után a résztvevők talán még nyitottabban közelítenek az elesettek felé – tette hozzá. Azt is elmondta, hogy Téglásy Ferenc és Márk arra is ígéretet tettek, hogy hamarosan ismét Nagydorogra látogatnak.

Téglásy Ferenc 1943-ban született Székesfehérváron, és 1964-ben végzett a Színház és Filmművészeti Főiskola filmrendező-operatőr szakán. „Soha, sehol, senkinek!…”című játékfilmjét tizenkét nemzetközi díjjal ismerték el, 2016-ban megkapta a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét.

Borítókép: Téglásy Ferenc és Márk