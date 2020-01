Telt házas koncertet adtak a rocker lányok

Ezt ne hagyja ki! Villámgyors partikaják, ha csak 30 perce van a készülődésre

Koncertet adott a Dorothy, amelynek tagjai magukkal hozták a Down For Whatever zenekart is. Előbbi először, utóbbi másodjára járt Szekszárdon.

A Down For Whatever budapesti metalcore együttes 2015-ben alakult. Ismertebb dalaik közül előadták például a Nincs Helyed, a Művilág és az Ennyi volt címűt. Érdekesség, hogy fellépésük egyben basszusgitárosuk, Czink Zsombor születésnapi bulija volt, akit fel is köszöntöttek.

Nagyon rég jártak utoljára Szekszárdon és alig várták ezt az újabb találkozást, nyilatkozta a Down For Whatever. A koncert minden várakozásukat felülmúlta és biztosak benne, hogy minél hamarabb megpróbálnak visszajutni a városba.

A Dorothy csupa lányból álló rockbanda, akik hárman Gyöngyösön álltak össze zenekarrá 2011-ben. Punk rock, hard rock, heavy metal stílusban utaznak. Négy albumuk jelent meg, a legfrissebb 2018-ban, Tessék! néven.

Mindhárman nagyon jól érezték magukat nálunk, üzente a szekszárdi koncert kapcsán a Dorothy zenekar énekese, basszusgitárosa, Dodo. Szuper volt a hely, a közönség. Még nem jártak a Szekszárdi Est Caféban, de nagyon reméli, mihamarabb vissza tudnak jönni. Jó kis este volt, mindent beleértve.