Tervezet készült a heavy metal jegyében

A fenti jelenet mérföldkőnek bizonyult: a tizenhat éves Zoli gitárt kért szüleitől ajándékba. Eltelt harminc év, ma Hajas Zoltán történelem–német szakos pedagógus gitárszakkört vezet a zombai általános iskolában, emellett egy különleges tervezet megvalósításán igyekszik.

Bonyhádi Gitárosok Project. Ez a neve a közös munkának. Ennek gyümölcse egy olyan CD, azaz lemez lesz, melyen a Völgység székhelyének nyolc zenésze mutatkozik be.

– Egyik üres órámban ötlött fel bennem ez az elképzelés – mondta Hajas Zoltán. – Felhívtam gitáros ismerőseimet, ők pedig saját ismerőseiket és megosztottuk egymással az ötletet. Kellemes meglepetésemre valamennyien igent mondtak. A kikötés csak annyi volt, hogy mindenki saját instrumentális, azaz hangszeres szerzeménnyel jelentkezzen, tükrözve benne egyéniségét.

Bizonyos értelemben Hajas Zoltán biztosra ment, hiszen a megkeresett zenészek mindegyike a rock, a heavy metal elkötelezettje, ez pedig a műfaj – benne a ritmus, dinamika, vérpezsdítő jelleg – tekintetében nem sok kétséget hagy maga után. A projekt a jelenlegi állást tekintve majdhogynem befejezés előtt áll. Nemhogy nyolc, hanem tíz szerzemény került a bemutató lemezre, ugyanis ketten két-két számmal jelentkeznek. A dicséret nem túlzás, miután nemcsak Hajas Zoltán érthetően szubjektív véleménye áll rendelkezésünkre: egy elfogulatlan tanú, Zoltán tizenegy éves, Nóri nevű kislánya is megállapította, hogy a lemez kiváló!

Nyomot hagyni

Már csak a tavaszra halasztott, bonyhádi hátteret mutató borító elkészítése van hátra, és a lemez akár nyár elejére száz példányban piacra is kerülhet. Hogy mi is ezzel a cél? Az biztos, hogy nem a meggazdagodás. A frappáns válasz szerint egyrészt az, hogy a csapat ne csak ökológiai lábnyomot hagyjon maga után. Másrészt pedig az utókor legalább ezen lemez alapján nyugtázza: milyen kiemelkedő tudású zenészek is éltek és alkottak egykoron Bonyhádon.