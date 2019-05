Textilremekműveket mutattak be

Szittner Andrea és Penkala Éva textilművészek alkotásaiból nyílt kiállítás szerdán a Tamási Galériában. A két hölgy szakmai életútja, munkássága több ponton hasonlít egymásra, alkotópárosuk több kiállításon mutatkozott már be a közönségnek, tájékoztatta lapunkat a Tamási Művelődési Központ. Szittner Andrea képző- és iparművészeti tanulmányokat végzett. Szakterülete elsősorban a kéziszövés. Öltözködés, kiegészítők, lakástextil, tértextil témában alkotja meg munkáit, amikhez hernyóselymet, nemes gyapjút, lenfonalakat is használ. Penkala Éva, szőnyeg és falikép-tervező művészként diplomázott, alkotásait számos egyéni és csoportos kiállításon csodálhatta már meg a közönség. Alkotómunkája, formai és anyagkísérleteivel párhuzamosan a művészeti ág gyökereinek kutatásával is foglalkozott. A kiállítást a művészek jó barátja, Lakatos Sándor alpolgármester nyitotta meg, zongorán közreműködött Dezső Judit zenetanár, és tanítványa Téglás Adél. Az alkotásokat június huszonháromig lehet megtekinteni.