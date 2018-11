Turnéztak: tizenegy éjjel, négyezer kilométer

Ahogyan a korábban bemutatott zenekarok, úgy a King Furia is baráti bohóckodásból indult, majd jutott el egy külföldi, tizenegy napos turnéig.

A King Furia Zombán alakult, három zombai zenész közös projektje. Huszti Gábor – a gitáros – elmondása szerint elég spontán kezdődött minden, de már az első összejövetelkor érezték a kémiát, és eztán erőt és fáradalmakat nem ismerve összehozták a King Furia nevezetű zenekart, amely kiegészült még két taggal.

Huszti Gábor azt mondta, sötét atmoszférikus metált játszanak. – Talán ez a legjobb jelző. Van benne black, death és doom is, mindezt igyekszünk mai köntösbe bújtatni. Extrém, agresszív zenét akartunk keverni sötét, lebegős dolgokkal, mert ez passzol a témákhoz, amelyeket megjelenítünk.

A zenekar legfontosabb célja a megalakuláskor kissé különbözött a megszokottaktól. – Az egyik legfontosabb cél az volt, hogy csakis a zenére, valamint a zenélésre, alkotásra koncentráljunk. Nem számított, hogy sikeres lesz-e amit csinálunk, vagy hogy tetszeni fog-e bárkinek is. Ezeket a marketing szempontokat kirekesztettük. Szerettünk volna őszintén zenélni úgy, hogy elégedettek legyünk azzal, amit összehozunk. A másik törekvésünk az volt, hogy koncertezzünk sokat, mert azt nagyon szeretjük – mondta Huszti Gábor. Jelenlegi terveiket így fogalmazta meg: – Továbbra is a zenénkben lévő energiák megélése, megmozgatása hajt bennünket. Nem akarunk mi lenni a következő Black Sabbath, és anyagi jellegű elképzeléseink sincsenek. Egyszerűen azt akarjuk csinálni, amit szeretünk: súlyos zenét nyomni és eljutni minél több király helyre, megismerkedni jó fej emberekkel. Mi már ezzel is tökéletesen elégedettek vagyunk. Jó dolog kiszakadni a hétköznapok monotonitásából, imádunk koncert után beszélgetni, hülyéskedni és meginni pár jó hideg sört.

Mint minden zenekarnál, náluk is voltak érdekes tapasztalatok, kalandok. Huszti Gábor két érdekes élményt emelt ki a sok közül.

− Az egyik nagyon különleges élményt nem régen éltük át, amikor az új anyagunkat rögzítettük Pécsen az FHT Stúdióban. Zsolnai Beatrix egy kiváló zongorista. Nem mellesleg nagyon bírja a King Furiát. Megkértük Beatrixot, hogy írjon egy zongora intrót az új anyagunkra, amit ő el is vállalt, de kizárólag a hangulatát beszéltük meg, a többit rábíztuk. Mi a próbateremben ettől függetlenül csináltunk egy eléggé horror másik intrót, amit rögzítettünk. Beatrix nem hallotta a mi verziónkat, így csak a hangnem volt számára ismert. Lejött ő is Pécsre és feljátszotta a témáját több változatban, de a miénket még ekkor se hallotta. Jól besötétítettünk, hogy igazán átélhesse a zenét. Miután felzongorázta a témáit a legjobbat kiválasztottuk és Fidó, a hangmérnök összeillesztette az általunk kreált intrót Beatrix zongorajátékával. Azonnal működött a dolog, mindenki tiszta libabőr volt. A másik érdekesség szintén az új EP-hez köthető. A felvétel utolsó trackjében, a Paralyzed-ban egy kisfiú is megszólal. A gyermeki hangot Peti kisebbik fia, Pepe adta. Az énekesünk Gábor pedagógus, aki nagyon jól irányította Pepét, hogy a monológban elkapja azokat az íveket, amelyekre szükségünk volt − mesélte.

Nem régiben jelent meg a zenekar második kislemeze az Isolated By Illusions. És csakugyan nemrég tértek haza nemzetközi turnéjukról, amiről a gitáros így mesél: – Egy 11 napos turnén vettünk részt az Omega Diatribe és a Pennhurst társaságában. Öt ország tizenegy városában mutattuk meg magunkat. Hatalmas élmény volt, soha nem felejtjük el. Mintegy 4000 kilométert utaztunk, jártunk Prágában, Bécsben, Krakkóban, az egyik nap sikerült ellátogatnunk Auschwitzba is. Érdekes volt ilyen hosszú időt egy társaságban tölteni, szinte együtt élni, de nagyon élveztük. Régi álmunk teljesült ezzel a nemzetközi körrel. Rengeteg új barátunk lett, reméljük lesz még folytatás. A turnén való részvételünket többen is támogatták egy speciális King Furia csomag megrendelésével. A támogatóinknak ezúton is hatalmas köszönet, a csomagok hamarosan menni fognak.

A turné végeztével azonban nem lassítanak. November 10-én Zircre utaznak, ahol a Metal Nacht nevű rendezvényen játszanak több másik banda mellett. November 16-án Veszprémben lépnek fel a Don Gattoval, végül december 15-én Kecskemétre utaznak.